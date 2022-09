Symbolbild: Sexuelle Belästigung in Form von unerwünschten Berührungen am Arbeitsplatz

Rostock. Wenn Leonie Hoffmann* morgens vor dem Spiegel steht, quält sie vor allem eine Frage: „Was ziehe ich heute an?“ Die Zeiten, in denen die 33-Jährige zu farbenfrohen Kleidern und ausgefallenem Schuhwerk griff, sind lange vorbei. Eine lässige Anzughose, ein einfaches schwarzes Shirt und eine graue Strickjacke müssen herhalten – zumindest an diesem Morgen. Ihr langes gewelltes braunes Haar hat sie zu einem strengen Dutt nach hinten gebunden. Die Devise der auf den ersten Blick sehr selbstbewusst wirkenden Frau: Bloß nicht auffallen. Das hat Gründe.

Rostocker Ärztin sexuell belästigt

Zu oft hat Hoffmann erlebt, wie wildfremde Menschen sie aufgrund ihres Aussehens be- und verurteilt haben. Los ging es während ihres Medizinstudiums. „Willst du nicht lieber Krankenschwester werden?“ oder „Hauptsache, du siehst in deinem Kittel später hübsch aus“ lauteten die Sprüche einiger männlicher Kommilitonen. Und es sollte noch schlimmer werden – bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Fast drei Jahre war die mittlerweile staatlich zugelassene Ärztin in einer medizinischen Einrichtung in Rostock tätig. Eine Zeit, an die sie sich nur ungern erinnert. „Es war der Horror. An manchen Tagen wollte ich mich einfach nur im Bett verkriechen.“

Dabei sei sie zunächst voller Vorfreude ins Berufsleben gestartet. Vermittelt bekommen hat die gebürtige Greifswalderin den Job über einen Bekannten. Der erste Eindruck beim Einstellungsgespräch: sehr positiv. „Die Kollegen waren alle sehr freundlich und auch mein Chef hat auf mich einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht“, beschreibt sie. „Ich hatte richtig Lust, endlich meinen lang gehegten Traum zu leben.“

Es dauerte nur wenige Monate, da habe sich das Arbeitsklima allerdings rapide verschlechtert. „Und das, weil ich meinen Kollegen nicht an die Wäsche lassen wollte“, sagt Hoffmann sichtlich emotionslos. Gefühlt hunderte Male habe sie diese Geschichte schon geschildert. Doch gebracht habe es nie etwas. „Man stumpft irgendwann ab, wenn man immer wieder auf taube Ohren stößt.“

Anzügliche Sprüche und unangebrachte Berührungen

Angefangen habe alles mit flüchtigen Berührungen im Gang und schlüpfrigen Witzen. „Mit der Zeit wurden die Situationen immer merkwürdiger und die Botschaften eindeutiger.“ In einem Vier-Augen-Gespräch forderte sie ein Kollege schließlich auf, ihren Rock zu lüften, damit er sie einmal gründlich „durchchecken“ könne. „Ich war fassungslos.“

Zuvor hatte dieser ihr im Beisein eines Patienten erklärt, sie solle die Untersuchung lieber einem „Fachmann“ überlassen, so beschreibt Hoffmann die Situation. „Das war der Grund, wieso ich ihn zur Rede stellen wollte. Er hat meine Kompetenz völlig untergraben – nicht zum ersten Mal. Dass sich daraus so etwas entwickeln würde, hätte ich nie geahnt.“ Sämtliches übergriffiges Verhalten dokumentierte die Ärztin mit Datum, Ort und Uhrzeit. „Ich habe mir Notizen gemacht, Nachrichten archiviert und es schließlich unserem Chef vorgelegt.“

Keine Konsequenzen für Täter?

Aber dieser habe davon nichts hören wollen. „Das sind doch nur Sprüche. Nimm dir diese doch nicht zu Herzen“, antwortete er. Weitere Diskussionen zwecklos. Für die Medizinerin sei dies wie ein Schlag ins Gesicht gewesen. Zu allem Überfluss habe der besagte Kollege von dem Gespräch mit dem Vorgesetzten Wind bekommen, woraufhin sich die Übergriffe häuften. Beratungsstellen halfen ebenfalls nicht. Für Hoffmann der einzig logische Schritt: den Arbeitgeber wechseln. „Das war ein anstrengender, aber notwendiger Prozess.“

Mittlerweile habe sie sich in ihrem neuen Team gut eingelebt – eine Praxis, in der ausschließlich Frauen arbeiten. Doch so richtig zur Ruhe kommen könne sie nicht. Die vergangenen Erlebnisse bereiten ihr noch immer regelmäßig schlaflose Nächte. Und auch im Alltag sieht sie sich nach wie vor immer wieder mit sexueller Belästigung konfrontiert.

Belästigung gehört zum Alltag vieler Frauen in MV

Es ist gerade einmal wenige Wochen her, als die Rostockerin nur schnell ihren Wocheneinkauf erledigen wollte. Beim Rewe-Markt im Ostseebad Warnemünde angekommen, habe ihr ein augenscheinlich älterer Mann zugezwinkert und anschließend auf den Po gehauen. „Es ist ganz egal, wo du bist – ob bei der Arbeit, im Supermarkt oder auf der offenen Straße: Als Frau muss man offenbar immer damit rechnen, dass dich jemand dumm anmacht oder dich begrapscht“, sagt Hoffmann. „Manchmal fühle ich mich wie ein Stück Fleisch. Ich weiß, so geht es vielen.“

Die Situation erscheine ihr aussichtslos. Zu oft habe die 33-Jährige mitbekommen, wie Frauen aufgrund solcher Erfahrungen ihr Leben umkrempeln mussten, während die Täter ohne Konsequenzen ganz normal weiterleben konnten. „Ich hasse es selber, dass ich meinen Kampfgeist verloren habe. Aber wenn man Jahre lang als Frau für seine Rechte kämpfen muss und niemand schaut hin, zerrt das an den Nerven. Ich kann einfach nicht mehr.“ Hoffmann ist froh, dass sie zumindest ihre Familie hat, die ihr immer zur Seite steht. „Ich wüsste nicht, was ich ohne meine Liebsten machen würde.“

*Name von der Redaktion geändert

Von Susanne Gidzinski