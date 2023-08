﻿Rostockerin zahlt 4000 Euro für den Führerschein – Fahrschulen teuer wie nie

Veranstaltungstipp

Groß Lüsewitz feiert See- und Parkfest: Konzert im Schloss und Sommertanz auf der Festwiese

Es ist wieder Zeit für das beliebte See- und Parkfest in Groß Lüsewitz (Landkreis Rostock). Vom 1. bis 3. September wartet ein buntes Programm mit Konzert, Ausstellung, Live-Musik, Familientag und Sommertanz am See auf Einwohner und Gäste.