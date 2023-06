﻿Rostockerin zeichnet Insekten: „Echte Tiere gehören nicht ins Wohnzimmer“

Rostock. Eine hellblaue Azurjungfer sitzt auf ihrem linken, ein rosafarbener Schattenmönch auf ihrem rechten Schlüsselbein. Schon die Tattoos auf ihrem Körper verraten, wofür Swane Jung brennt: Insekten. Die zieren nicht nur viele ihrer Körperteile, sondern schmücken auch in Glaskästen und auf Postern die Wände ihres Arbeitszimmers. Die studierte Zoologin ist gerade dabei, sich als Umweltpädagogin und Designerin selbstständig zu machen. Insekten zeichne sie auch, damit Sammler keine echten Tiere mehr aufhängen müssen.

Durchs Zeichnen zu Insekten gefunden

„Als Kind fand ich Insekten eklig“, erinnert sich die Frau mit den schwarzen schulterlangen Haaren. Erst als sie während ihrer Ausbildung zur Krankenschwester angefangen hat zu zeichnen, habe sie die symmetrischen Tierchen lieben gelernt. Die Symmetrie, die Farben und die Strukturen der Insekten seien es, die Swane Jung beim Zeichnen so faszinieren. „Außerdem finde ich es spannend, Neues über die Insekten zu lernen, die ich zeichne.“

Ihr Interesse an Natur und Tieren verschlug die gebürtige Heidelbergerin an die Uni zum Biologiestudium. Für ihren Master in Zoologie zogen sie und ihr Partner vor anderthalb Jahren nach Rostock. Das Zeichnen hat sich Swane Jung über die Jahre selbst beigebracht. „Früher war ich Stammkundin in Antiquitätenhandlungen und habe Bücher voller Insekten-Illustrationen gekauft“, erinnert sie sich mit Schmunzeln auf den Lippen zurück.

Swane Jung brennt für Insekten. Das Zeichnen hat sich die Zoologin selbst beigebracht. © Quelle: Frank Söllner

Je nach Laune zeichnet sie mit Tusche-, Buntstiften oder Fineliner. Die Illustrationen für ihre Schaukästen designt sie digital. „Natürlich sind die Zeichnungen realistisch, aber ich lasse auch miteinfließen, was mein Auge wahrnimmt. Die Illustrationen gleichen ein wenig Comiczeichnungen.“

20 000 Euro Strafe für Insektentöten in MV

Warum überhaupt die Kästen mit illustrierten Insekten? „Es gibt Sammler, die kaufen auf Insektenbörsen echte Tiere, die aus der Natur entnommen und getötet wurden. In Deutschland ist das illegal, im Ausland nicht“, so die Zoologin.

In ihre Insekten-Zeichnungen lässt die Rostockerin einfließen, was die Augen wahrnehmen. © Quelle: Frank Söllner

Wer strenge oder besonders geschützte Insekten tötet, muss in MV bis zu 20 000 Euro zahlen. Dazu zählen Bienen, Hornissen und andere Wespenarten, aber auch Schmetterlings-, Libellen- und Heuschreckenarten. Der Hirschkäfer beispielsweise steht als stark gefährdet auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere.

Rostocker Zoologin: „Tote Tiere gehören nicht ins Wohnzimmer“

Auch bereits tote Insekten dürfen nicht einfach mitgenommen werden. „Dafür braucht man eine Sammelgenehmigung.“ Die Insekten, die bei Swane Jung an der Wand hängen, sind Überbleibsel aus ihren Forschungen an der Universität. „Für wissenschaftliche Sammlungen sind Insekten wichtig, um etwa bestimmte Tiere ihrer Gruppe zuordnen zu können. Im Wohnzimmer sind sie nicht wichtig.“

Die Insekten, die bei Swane Jung an der Wand hängen, sind Überbleibsel aus ihren Forschungen an der Universität. © Quelle: Frank Söllner

Vor allem tropische Insekten, wie große Schmetterlinge, seien bei Sammlern sehr gefragt. „Die zerfallen aber schnell, wenn sie natürlich sterben. Also werden sie getötet.“ Als Schmuckstück an der Wand reiche auch eine Illustration, findet Swane Jung.

Erkundungstouren durch den Botanischen Garten

Auch bei ihrer Arbeit als Umweltpädagogin, zu der sie sich nebenberuflich hat ausbilden lassen, kommen die Zeichnungen zum Einsatz: „Viele ekeln sich vor Insekten. Eine Zeichnung in die Hand zu nehmen, ist einfacher.“ So könnten auch Kinder die Insekten kennenlernen, ohne Präparate kaputt zu machen.

Neben den Schaukästen hat Swane Jung auch ein Malbuch und ein Memory-Spiel entworfen. © Quelle: Frank Söllner

Neben den Schaukästen hat Swane Jung ein Malbuch und ein Memory-Spiel entworfen. Sie arbeitet mit dem Iga-Park und dem Botanischen Garten zusammen und bietet Führungen an, bei denen Interessierte ihre Stadt auf eine ganz andere Art entdecken sollen. Mehr Infos unter www.schwanexpeditionen.de

Ihr Ziel: „Vielleicht schaffe ich es irgendwann, echte Sammler von meinen Zeichnungen zu überzeugen. Bis dahin möchte ich die Menschen für Insekten begeistern, die sie eigentlich eklig finden.“

