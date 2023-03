﻿Rostockerinnen suchen Klassenkameraden der ehemaligen Schule „Albin Köbis“

Manuela Hoffmann (l.) und Kira Goedeke stehen vor ihrer alten Schule in der Danziger Straße. In dem Gebäude der früheren 35. POS „Albin Köbis“ ist heute eine Berufsschule.

Rostock-Lütten Klein. Kira Goedeke und Manuela Hoffmann stehen vor ihrer alten Schule, der früheren 35. Polytechnischen Oberschule „Albin Köbis“ in Lütten Klein. Ihre eigene Schulzeit ist 35 Jahre her. In diesem Jahr will sich ihre ehemalige Klasse 10a wiedersehen und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Dafür haben Goedeke und Hoffmann bereits einige ehemalige Klassenkameraden kontaktiert. Der Ort steht, die Unterkunft ist gebucht. Doch noch fehlen acht der 19 Klassenkameraden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Motto der 10a: „Greife wacker nach der Sünde!“

Goedeke und Hoffman haben alte Fotos aus ihrer Schulzeit und von der Abschlussfahrt nach Minsk und Brest dabei. „Da kommen sofort Erinnerungen hoch“, sagt Manuela Hoffmann, ehemals Plehn, lachend. In der Hand hält sie eine Ausgabe der handgeschriebenen Festzeitung von 1988 – ihrem Abschlussjahr. Die Jahre sind auch an dem Papier nicht spurlos vorbeigegangen. Die Seiten etwas zerknittert und nur noch von einem rosa Band zusammengehalten, sind sie gefüllt mit Anekdoten, Spitznamen und kleinen Briefchen aus der Schulzeit. Auf dem Deckblatt steht mit Tinte das Motto der damaligen Abschlussklasse 10a geschrieben: „Greife wacker nach der Sünde!“

Foto der Klasse 10a der 35. POS „Albin Köbis“ im Jahr 1988. © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Klassenkameraden haben viel zusammen erlebt und immer zusammengehalten. Kira Goedeke, geborene Pansegrau, hat viele schöne Erinnerungen an ihre Schulzeit in Lütten Klein. Die 50-jährige erinnert sich an den Winter 1987: „Wir haben zu der Zeit unsere Tanzschule in der Tanzschule Niemeyer (heute Tanzschule Geipelt) absolviert. Alles war eingeschneit, die S-Bahn ist nicht gefahren. Durch den hohen Schnee mussten wir dann alle nach Hause laufen.“ Anrufen konnten die Schüler niemanden. Handys gab es damals noch nicht. „Aber wir hatten alle einen Heidenspaß zusammen.“

Im Mai soll das Klassentreffen stattfinden

Vom 12. bis 14. Mai ist es so weit, dann soll es 35 Jahre nach dem Abschluss ein Wiedersehen der ehemaligen Klassengemeinschaft geben. Kira Goedeke freut sich darauf, die einstigen Klassenkameraden nach all den Jahren wiederzusehen. Sie selbst ist inzwischen Rezeptionistin in einem Hotel. Manuela Hoffmann arbeitet im Personalwesen. Was ihre ehemaligen Mitschüler heutzutage machen, würde die beiden Schulfreundinnen interessieren. Wie ist es jedem so ergangen? Wo hat es die Männer und Frauen hin verschlagen? „Wir haben viel zu bereden“, sagt Hoffmann.

Lesen Sie auch

„Wir sind genau der Jahrgang der Wendezeit“, erklärt Kira Goedeke. Nach dem Abschluss sind viele Schulkameraden aus Rostock weg. Nach Westdeutschland, in die Schweiz und nach Südafrika hat sie es verschlagen, erinnert sie sich. Auch Susanne Scharf, eine der engsten Freundinnen von Manuela Hoffmann, lebt inzwischen in England. Für das Klassentreffen kommt sie extra nach Deutschland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostock: Sieben Klassenkameraden werden noch gesucht

Die Idee für das Treffen entstand vor ein paar Monaten, als Kira Goedeke und ihr alter Mitschüler Mark Montag sich zufällig in Bad Doberan auf der Straße trafen. Nach einem Schwatz über die guten alten Zeiten, tauschten beide Telefonnummern aus und sammelten alle Kontakte von früher für ein Klassentreffen zusammen. „Angela R., Cornelia W., Ulrike G., Constanze W., Guido M., Guido S., Gunnar P. und Andreas W. konnten wir aber noch nicht finden“, so Goedeke.

Foto der Klasse 7a der 35. POS „Albin Köbis“ im Jahr 1985. © Quelle: Ove Arscholl

„Facebook, StayFriends und Google, das haben wir alles schon durch“, erzählt sie weiter. „Jetzt hoffen wir darauf, die Fehlenden durch die OSTSEE-ZEITUNG zu finden.“ Namensänderungen und Umzüge erschweren die Suche. Die beiden Frauen hoffen darauf, dass ihre ehemaligen Mitschüler und Mitschülerinnen über noch in der Gegend wohnende Eltern oder Bekannte auf das geplante Klassentreffen aufmerksam werden.

Fühlen Sie sich angesprochen? Oder kennen jemanden der gesuchten Klassenkameraden? Dann können Sie sich per E-Mail an albin.koebis@gmail.com bei Kira Goedeke melden.