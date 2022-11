﻿Rostocks Asia-Imbiss Shin Shin: Mit Ein-Euro-Glühwein der Hit in der Kröpi

Pommes, Schnitzel, Döner, Hongkong-Ente: Wenn es um Essen und Fast-Food geht, können May Binhs Kunden aus einem reichhaltigen Angebote wählen. Zum Hit wird der kleine Stand in der Shopping-Meile Kröpi aber durch den Weihnachtsklassiker Glühwein. Wie der schmeckt, warum selbst Schausteller lieber hier als auf dem Weihnachtsmarkt trinken und wer dem Imbissbetreiber nun Konkurrenz macht.

May Binh (l.) und Tony Nguyen verkaufen Glühwein und Imbiss am Shin Shin.

Rostock. Ob mit oder ohne Weihnachtsmarkt: Am Shin Shin in Rostocks Einkaufsmeile ist fast immer Rummel. Wenn May Binh oder einer seiner Mitarbeiter morgens um 9 Uhr das Rollo des Mini-Asia-Imbisses öffnet, stehen wenig später die ersten Kunden am Tresen. Was sie hierherlockt, ist ein eher ungewöhnliches Angebot.

Die Speisekarte ist eine kulinarische Weltreise. Darauf stehen deutsche Klassiker wie Schnitzel und Bratwurst, dazu Dönervariationen, Chinapfanne, Ente süß-sauer, vietnamesische Glasnudeln – und der Dauerbrenner, der den Imbiss stadtbekannt gemacht hat: der wohl billigste Glühwein Rostocks. Auf ihn sind May Binhs Kunden heiß. Für einen Euro füllt der Imbissinhaber den Weihnachtsklassiker in 0,2-Liter-Becher. „Seit zehn Jahren hab’ ich Glühwein im Angebot, der kommt gut an“, sagt der Gastronom, der seine kleine Asia-Garküche in der Kröpeliner Straße bereits seit 2012 betreibt.

Gäste stehen für Günstig-Glühwein Schlange

An diesem Abend hat der Chef unter anderem Unterstützung von Tony Nguyen, der mit dem Zapfen kaum hinterherkommt. Während May Binh Dönerfleisch vom Drehspieß säbelt und in Wokpfannen Gemüse brutzelt, reicht Tony Nguyen im Akkord Glühwein über den Tresen. „Die Leute lieben ihn. Manchmal bilden sich richtige Schlangen bis da hinten hin“, sagt er und deutete die Kröpi hinunter auf die gut 40 Meter entfernte Seitenstraße Zum Ziegenmarkt. Viele kämen mit Freunden her, um den Feierabend zu begießen. Bei manchen sei der Durst so groß, dass sie neun Runden Glühwein bestellen, verrät Nguyen und lacht.

Tony Nguyen zapft einen Schuss aus der Flasche. © Quelle: Ove Arscholl

Qualität wie bei Weihnachtsmarkt-Buden

Das dürfte auch am Preis liegen: Ein Euro für einen Glühwein – günstiger geht’s kaum. Zum Vergleich: Auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt wird das Heißgetränk aktuell im Schnitt für 3,50 Euro ausgeschenkt. Dabei könne May Binhs durchaus mithalten, sagt einer, der es wissen muss: Tony Heusinger hat selbst fünf Jahre lang als Schausteller gearbeitet. „Unter anderem in einer Glühweinbude. Bei der Qualität gibt’s kaum Unterschiede“, hat er festgestellt. Ein Stück Volksfest hat er dabei: Den Shin-Shin-Glühwein lässt er sich in einer Rostocker-Weihnachtsmarkt-Tasse einschenken.

Tony Heusinger hat selbst auch schon in einer Glühwein-Bude gearbeitet. © Quelle: Ove Arscholl

Stammkunden aus Rostock loben Imbisschef

Mancher Gast hat seinen Becher kaum geleert und ordert schon Nachschub. May Binh hat gut zu tun – für ihn Routine. Der Wirt mag nicht ganz flüssig deutsch sprechen, dafür sind seine Handgriffe umso flüssiger. Der Imbisschef bedient schnell und stets mit einem Lächeln auf den vom markanten, schwarzen Schnurbart umrahmten Lippen.

Seine Kundschaft schätzt das. „Er ist immer sehr freundlich“, loben Helmut und Ilse Prahl. Die beiden sind Stammkunden. „Seit der Imbiss eröffnet hat, holen wir uns mittags hier oft Essen zum Mitnehmen.“ An diesem Abend aber genehmigen sich die Prahls statt knuspriger Ente mit Reis einen Glühwein. „Mit Doppelschuss“, sagt Helmut Prahl und lacht. In seinem Heißgetränk sind je ein Spritzer Amaretto und Rum. Pro Zutat kostet das zwar 50 Cent extra, lohne sich aber, sagt der Rostocker. „Das schmeckt!“

Ilse und Helmut Prahl mit ihrem Glühwein mit doppelt Schuss © Quelle: Ove Arscholl

Geselliges Glühwein-Trinken bis in die Nacht

Der Geschmack hat auch eine italienische Familie zum Asia-Imbiss gelockt. Rita, Paolo, Fabiana und Salvatore Patricola kommen aus Neubukow und gehen regelmäßig beim Shin Shin Glühwein trinken. „Weil er gut schmeckt und so günstig ist“, begründet Fabiana Patricola. Ihre Einschätzung deckt sich mit den Onlinebewertungen: Auf Google erhält May Binhs Bude viereinhalb von fünf Sternen. Die User loben den guten Service und das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Rita (v. l.), Paolo, Fabiana und Salvatore Patricola gehen regelmäßig bei Shin Shin Glühwein trinken. © Quelle: Ove Arscholl

Und weil sich längst rumgesprochen hat, was man bei May Binh bekommt, bilden sich an Freitagen und am Wochenende manchmal richtige Menschentrauben vor seinem Stand zum Umtrunk. Da kann’s durchaus mal später werden. Eigentlich schließt der Shin Shin gegen 21 Uhr. „Wir haben aber auch schon oft bis 1 Uhr nachts offen gehabt“, erzählt Tony Nguyen.

Konkurrenz vom Nachbarn

Mit billigem Glühwein Kunden gewinnen – auf den Geschmack sind nun auch May Binhs Nachbarn gekommen. Links von seinem Imbiss haben die Brüder Alican und Ibrahim Cakmak diesen Sommer im ehemaligen "Liberty Delis" ihren "Mustafa Alis Gemüse Kebap" eröffnet. Auch sie haben Ein-Euro-Glühwein auf der Karte. Und: Den Doppelschuss ins Heißgetränk gibt's hier bereits für 60 Cent.

May Binh wird das kaum stören. Konkurrenz belebt das Geschäft und gerade jetzt zur Weihnachtszeit fehlt es nicht an durstigen und hungrigen Gästen. Für viele ist der Shin-Shin-Imbiss die heiße Adresse in der Kröpi. Bei May Binh bekommen sie eben das Gesamtpaket: eine kulinarische Weltreise mit Fastfood aus aller Herrn Länder, freundlichen Service und den günstigsten Glühwein Rostocks.