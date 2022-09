Dass Kindermedizin und Geburtenstation in Rostock noch immer getrennt sind – es ist ein Risiko für schwer kranke Winzlinge: Eine Mutter schildert jetzt, wie ihr Frühchen quer durch die Stadt gefahren werden musste und wie gefährlich das war. Mit welchem Kompromissvorschlag der Chef der Uni-Neurochirurgie den Dauerstreit lösen will.

Rostock. Es ist der Albtraum werdender Eltern – und für Julia K. (Name geändert) wird er Mitte 2021 wahr: Mitten in der Schwangerschaft geht es der jungen Rostockerin plötzlich schlecht. Sie wird krank. So krank, dass ihre Lungen zu versagen drohen. Die Ärzte haben nur eine Wahl: Notkaiserschnitt. Ihre Babys – die Zwillingsmädchen in ihrem Bauch – müssen auf die Welt. Zu früh, viel zu früh. Bis zum errechneten Geburtstermin sind es noch drei Monate. Lilly und Lena wiegen nicht mal ein Kilo.

Doch der Albtraum ist damit nicht vorbei: Lilly muss nach der Geburt unter enormen Risiken – im Brutkasten und mit Beatmung – quer durch Rostock gefahren werden. Weil sie mit einem Hydrozephalus, einem Wasserkopf, geboren wurde. „Doch dafür gibt es im Südstadt-Krankenhaus keine Experten. Die gibt es nur an der Uni-Klinik“, erzählt Mutter Julia.

Und Lilly ist kein Einzelfall: Zu oft, kritisiert Uni-Professor Dr. Thomas Freiman, würden in Rostock die aller-allerkleinsten Patienten in Gefahr gebracht. „Dass die Geburtenstation und die Kinderklinik noch immer getrennt sind – das ist das große Problem in Rostock“, sagt der Direktor der Neurochirurgie, der Lilly behandelt hat. Freiman fordert, dass der Streit um die Kindermedizin in der Hansestadt endlich beigelegt wird – und hat dafür eine neue Idee: Die Südstadt-Klinik, Rostocks Geburtskrankenhaus, soll eine Filiale an der Schillingallee „bauen“.

Rostock gehen die Kinderärzte aus

Hintergrund: Seit mehr als einem Jahrzehnt streiten die beiden großen Krankenhäuser in Rostock um die Kindermedizin. Dass eine neue, moderne Kinderklinik gebraucht wird – daran gibt es in den Häusern, bei externen Experten sowie den niedergelassenen Kindermedizinern keinen Zweifel. Die Pädiatrie an der Uni ist in einem desolaten Zustand. Aus Sicht Freimans ist die vor vielen Jahren vollzogene Aufteilung von Kindermedizin und Geburtenstation auf die beiden Kliniken auch ein Grund dafür. Damals sei das notwendig gewesen, heute würden die Nachteile überwiegen. „Kinderärzte können bei uns nicht die komplette Fortbildung machen, Spitzenmedizin ist so nicht möglich.“

Prof. Dr. Thomas Freiman, Direktor der Neurochirurgie an der Uni-Klinik Rostock, fordert, dass endlich eine neue Kinderklinik gebaut wird – auf dem Uni-Campus, aber nicht unter Leitung der Uni. © Quelle: Universitätsmedizin Rostock

Erst Ende 2021 hatten sich niedergelassene Kinderärzte an die Landesregierung gewandt, auch Uni-Mediziner schrieben einen Brandbrief: In vielen Spezialdisziplinen gibt es keine qualifizierten Kinderärzte mehr an der Uni. Reihenweise hatten auch junge Mediziner die Uni verlassen – aus Protest gegen den von Ex-Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (SPD) forcierten Sparkurs. Auch an der Südstadt-Klinik – dort ist die Geburten- und Neugeborenen-Medizin zu Hause – sei der Fachkräftemangel mittlerweile spürbar. So jedenfalls schildert es der Uni-Professor.

Südstadt-Filiale an der Uni?

Die gemeinsame Kinderklinik soll die Lösung sein. Nur, wo sie gebaut wird und wer das Sagen hat – darüber gibt es fortwährend Streit. Nun bringt der Uni-Professor eine neue Idee ins Spiel: Schon seit geraumer Zeit gäbe es Pläne, am Uni-Campus Schillingallee einen Neubau zu errichten. Vier Stockwerke, zentraler OP. Auf der Fläche zwischen Innerer Medizin und „alter“ Kinderklinik. Heute steht dort noch ein altes Heizhaus. Die komplette Neurologie aus Gehlsdorf könnte dort einziehen, HNO- und Augenklinik von der Doberaner Straße – und die neue Kinderklinik samt neuer Geburtenstation.

„Egal, welcher Notfall auftritt – ob bei Mutter oder Kind: Wir könnten ohne Transport sofort und rund um die Uhr die Uni-Kollegen zurate ziehen und einbinden.“ Freimans Kompromissvorschlag: „Die Geburten- und Neugeborenenmedizin könnte auch am Standort Schillingallee bei der Südstadt verbleiben.“ Quasi eine Filiale des städtischen Krankenhauses auf dem Uni-Gelände. „Auch die Gewinne könnten weiterhin an die Stadt fließen.“

Rostockerin und Arzt berichten: So gefährlich ist die Trennung

„Mir ist nur das Wohl der Kinder wichtig. Die kurzen Wege für bestmögliche Medizin“, betont Freiman. Denn er selbst kennt genug Notfälle, die unter enormen Risiken durch die Stadt gefahren werden müssen: „Je kleiner ein Frühchen bei der Geburt ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Hirnblutung. Bei vielen ist ein Katheter nötig.“ Auch die kleine Lilly, das Mädchen mit dem Wasserkopf, sei ein Fall für die Neurochirurgie der Uni gewesen.

„Der Transport war gefährlich für unsere Kleine“, erzählt Mutter Julia. „Ich musste in der Südstadt bleiben, bei unserem zweiten Frühchen Lena.“ Drei Tage konnte Julia ihre Lilly nicht sehen, vor und nach der OP nicht bei ihr sein. „Wir konnten nur in der Ferne bangen – bis zum erlösenden Anruf.“ Heute geht es allen drei Mädchen gut: Lilly, Lena und Mama Julia.

Die Kinder- und Jugendklinik der Universitätsmedizin Rostock an der Ernst-Heydemann-Straße © Quelle: Ove Arscholl

„An der Uni haben wir alles da – Fachleute, Technik, sogar neurochirurgische Mikroskope und OP-Roboter“, sagt Arzt Freimann. Auch um die Schwangeren sorgt er sich: „Immer wieder kommt es bei Schwangeren zu Hirnthrombosen. Dann sind zwei Leben in Gefahr und dann haben wir keine Zeit, die Patienten durch Rostock zu fahren.“

Entscheidet MV im Herbst über die Zukunft der Kindermedizin?

Ein Problem, dessen Freiman sich bewusst ist: In den vergangenen Jahren ist auf beiden Seiten viel Vertrauen zerstört worden. Auch dafür hat er eine Lösung: „Es darf auf keinen Fall sein, dass die Ärzte aus der Südstadt ins Hintertreffen geraten oder schlechter gestellt werden. Sie haben enorme Verdienste – und sollten deshalb Professoren werden.“

Nach OZ-Informationen will die Landesregierung nach jahrelangem Streit noch im Herbst eine Entscheidung zur Kindermedizin in Rostock treffen. Möglicherweise noch in den nächsten Wochen. Auch Freimans Vorschlag liegt dann auf dem Tisch.