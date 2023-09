Restaurants im OZ-Gourmet-Test: Teil 6

Ein Stück Asien in Rostock: Gourmet Raoul Reck testete mit Werner Geske im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG das Restaurant am Deutsche-Med-Platz in Rostock. Trotz Wartezeit überzeugte es mit umfangreicher Karte und moderaten Preisen.