﻿Rostocks bekanntestes Pony „Max“ sucht ein neues Zuhause

Pony Max wurde vor mehr als drei Jahrzehnten von Familie Siegle und Schmoock adoptiert und wohnt seitdem auf einer Koppel in Groß Klein am Warnowufer – wo Max jeder kennt. Doch nun sucht das Shetlandpony ein neues Zuhause.

Rostock. Max trabt etwas träge durch das Gras. Sein Fell und seine Mähne sind ergraut. Mit seinen 33 Jahren ist er auch nicht mehr der Jüngste. Seit 1989 wohnt das kleine schwarze Shetty auf einer Koppel direkt am Ufer der Warnow. Bernd Schmoock ist seit über 40 Jahren Pächter des Grundstücks, zu dem neben einer Wiese auch ein kleiner Garten mit Laube gehören.

Der Rentner hielt lange Schafe, Hühner, Kaninchen – und dann kam das freche Pony Max. Bis 1996 gehörte die Wiese der Stadt und ging dann an seine alten Inhaber zurück. Dieses Jahr im Mai wurde das Grundstück schließlich verkauft und die Pacht für Familie Siegle und Schmoock nicht verlängert, was bedeutet, dass Max dringend ein neues Zuhause braucht.

Alle lieben das Rostocker Pony Max

Das Pony ist bei vielen Menschen in Rostock und Umgebung bekannt und beliebt. Eine Anwohnerin, die an der Koppel vorbeispaziert, erzählt: „Wir wohnen seit über 20 Jahren hier und so lange ich mich erinnern kann, steht der Max da.“ Viele sind mit dem Pony aufgewachsen und kommen auch nach Jahren wieder zur Koppel mit den Apfel- und Birnenbäumen, in deren Mitte Max’ kleiner Stall steht.

„Letztens erst kam ein junger Mann mit seinem Sohn vorbei und erzählte, dass er Max noch aus seiner eigenen Kindheit kannte und ihn unbedingt seinem Sohn zeigen wollte“, berichtet der 79-jährige Adoptivpapa von Pony Max. Auch die Mädchen und Jungen aus Kindergärten aus dem Stadtviertel kommen fast jede Woche vorbei, um das Pony zu besuchen und zu streicheln.

Letztes Shetlandpony aus dem Rostocker Zoo

Max ist auf Barther Oie geboren und eins der letzten vom Rostocker Zoo gezüchteten Shetlandponys. „Ein Bekannter erzählte mir, dass er dem Zoo ein Pony abgekauft hat. Da war ich Feuer und Flamme und er vermittelte mir den Kontakt. Es war noch genau eins übrig. Das war Max“, berichtet Bernd Schmoock. Ursprünglich kaufte er das Pony für sich. Als jedoch seine Tochter Marie geboren wurde, schloss auch sie Max direkt in ihr Herz. Marie Siegle erzählt: „Mit drei Jahren wollte ich unbedingt Tierärztin werden. Der Auslöser dafür waren unsere Tiere, besonders Max. Ich wollte, dass er einmal mindestens 40 Jahre alt wird.“ Die heutige Tierärztin betont: „Er ist mein absolutes Ein und Alles. Ich kenne kein Leben ohne ihn.“

Um die Pflege des Ponys möchte sich Familie Siegle und Schmoock in Zukunft auch selbst kümmern. Max wohnt seit seinem ersten Lebensjahr auf der 1000 Quadratmeter großen Wiese, am Ende der Lütten Enn in Groß Klein. Da er schon ziemlich alt ist, kann er auch nicht mehr so gut kauen. Er wird mit einer genau abgewogenen Mischung aus eingeweichtem Heu, einem Strich (ungefähr 15 Kilogramm) Semmelmehl und Leinöl gefüttert und bekommt seine Rüben von Bernd Schmoock in mundgerechte Stücke geschnitten. „Er gehört eben zur Familie”, sagt Marie Siegle. Eine Vermittlung oder ein Verkauf an neue Besitzer ist nicht erwünscht. Da Max nicht kastriert und manchmal ein wenig forsch sein kann, kommt auch eine Vergesellschaftung auf einem Reiterhof nicht in Frage.

So können Sie helfen

Familie Siegle und Schmoock hat bisher vergeblich nach einer Koppel für ihr Familienpony Max gesucht. Max zukünftiges Zuhause sollte mindestens 500 Quadratmeter groß sein. Wünschenswert wären ein vorhandener Strom- und Wasseranschluss sowie die Möglichkeit, dass auch die sieben Hühner der Familie gleich mit umziehen können.

Wer eine Wiese, Koppel oder einen Garten für Pony Max hat, die er verpachten möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse ponymaxrostock@gmail.com an die Besitzer wenden.

Von Lena Bergmann