„Die unglaubliche Geschichte vom Stroch mit dem Pfeil“ heißt das Kinder-Theaterstück, das am 10. August im Rostocker Klostergarten uraufgeführt wird. Ein Stück Heimatgeschichte, das hier auf die Bühne gebracht wird. Denn der Pfeilstorch existiert tatsächlich, ist heute in der Zoologischen Sammlung zu sehen.

Rostock. Ausgerechnet zwei Frösche begeben sich auf eine Reise nach Afrika, um herauszufinden, ob Störche tatsächlich den Winter dort verbringen. Denn irgendwie kommt ihnen die Sache komisch vor. Sie leben in der Nähe eines Schlosses und dort ist ein Storch erlegt worden. Ein merkwürdiger Vogel, denn in dem Storch steckt ein Pfeil. Allerdings kam der Langschnabel erst durch den zweiten Abschuss zu Tode. Als Ermittlerduo buchen die beiden Superfrösche eine Ballonreise und auf geht’s.

Regisseur und Autor Fabian Ranglack hat ein witziges und kurzweiliges Theaterstück inszeniert, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern dürfte. Am 10. August um 10 Uhr feiert „Die unglaubliche Geschichte vom Storch mit dem Pfeil“ im Garten des Klosters zum Heiligen Kreuz als Uraufführung Premiere.

Theaterstück in Reimen und zum Mitmachen

Entstanden ist das Stück nach dem 2019 erschienenen Kinderbuch von Antje Jonas und Friederike Ablang. Der besondere Charme des Stückes liegt darin, dass es sich komplett reimt. Die beiden Darsteller Marie-Theres Schwinn und Marcus Möller wechseln rasant ihre Rollen und es ist ihnen anzumerken, dass sie einen Riesenspaß dabei haben. Das Publikum wird aufgefordert, ordentlich mitmachen, was den Spaß sicherlich noch vergrößern wird.

Die Idee, aus dem Kinderbuch ein Theaterstück zu konzipieren, hatte die Intendantin der Compagnie de Comédie, Martina Witte. „Die Idee ist aufgegangen“, sagt sie. „Es ist ein sehr fantasievolles Stück entstanden, das wir auch in Schulen und Kitas spielen können.“ Das Bühnenbild von Christian Wenzelhahn ist ein großer aufklappbarer Koffer, der sich in mehrere Spielorte verwandelt – in den Schlosspark, das Reisebüro, Afrika.

Geschichte beruht auf wahrer Begebenheit

Auch Regisseur Fabian Ranglack, der die Textfassung geschrieben hat, ist zufrieden. „Wir wollen zeigen, wie viel Spaß es macht, auf Reisen zu gehen oder einfach nur raus, Dinge zu entdecken, nachzuforschen. Es geht darum, nicht nur auf dem Smartphone zu schauen, was andere Tolles erleben, sondern es selbst zu tun. Unsere Bühne ist dabei wie ein großes Kinderzimmer. Es wird gespielt, es verwandelt sich, und wie in Wirklichkeit auch wird zwischendurch nicht aufgeräumt.“

Die Geschichte vom Pfeilstorch hat sich tatsächlich zugetragen. Genau 200 Jahre ist es her, dass der Graf Ludwig Christian auf Schloss Bothmer in Klütz einen Storch abgeschossen hat. Dieser war von einem Pfeil durchbohrt, aber dennoch lebensfähig. Der Pfeilstorch war der erste Hinweis darauf, dass Störche den Winter in einer anderen Gegend verbringen müssen. Zwar wunderten sich die Menschen damals, dass die Störche im Herbst weg und im Frühjahr wieder da waren. Sie nahmen aber an, dass die Adebare in Sümpfen überwintern würden.

Pfeilstorch in der Rostocker Zoologischen Sammlung zu sehen

Der Pfeilstorch wurde auf Geheiß des Großherzogs Friedrich Franz I. präpariert und an die Universität Rostock übergeben, wo er heute zu den Kuriositäten der Zoologischen Sammlung zählt und besichtigt werden kann.

Der Abschuss des Pfeilstorches 1822 gilt als Beginn der wissenschaftlichen Erforschung des Vogelzuges. Heute weiß man auch, dass Störche auf zwei Routen nach Afrika fliegen, denn mit der GPS-Satellitentechnik kann man ihre Flugrouten genau bestimmen. Mit der Inszenierung der Compagnie der Comédie kommt somit auch ein Stück Heimatgeschichte auf die Bühne.

Weitere Vorstellungen: 17. und 18. August jeweils um 10 Uhr im Klostergarten. Reservierungen sind unter Telefon 0381/2036084 möglich.

Von Gabriele Struck