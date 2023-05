﻿Rostocks bester Wohnmobil-Fahrer? Herausforderung für Camper im Stadthafen

SEK-Einsatz

Nervenkrimi in Rostocker Wohngebiet: Sportschütze verschanzt sich in Haus

Stundenlanger Nervenkrimi in Rostock: Ein Sportschütze hatte sich am Dienstagabend in einem Haus verschanzt und gedroht, sich etwas anzutun. Spezialkräfte der Polizei konnten den Mann überwältigen. Was wir bislang über den Fall wissen.