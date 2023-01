﻿Rostocks Bürgerschaft berät zu kostenfreiem Parken am Sonntag

Der Bauausschuss der Rostocker Bürgerschaft lehnte die CDU-Idee bereits ab. Nun müssen noch weitere Gremien über den Vorstoß beraten. Innenstadthändlern geht der aber noch nicht weit genug.

Rostock. Das kostenfreie Parken am Sonntag in Rostock wird als Vorstoß bereits heftig diskutiert. Chris Günther, Fraktionsvorsitzende der CDU in der Rostocker Bürgerschaft, hatte Idee und Beschlussvorlage im vergangenen Jahr eingebracht. Sie möchte nicht nur freies Parken am Sonntag einführen, sondern setzt sich auch für die sogenannte Brötchentaste ein. Die soll dafür sorgen, dass schnelle Erledigungen in einem Zeitraum von 15 oder 30 Minuten möglich sind, ohne gleich ein Parkticket ziehen zu müssen.