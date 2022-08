OZ-Sommerquiz 2022: Jetzt Fragen beantworten und jede Woche tolle Preise gewinnen

Das große Sommerquiz der OZ startet in die sechste und letzte Woche. In den vergangenen Wochen hatten Sie die Chance, Preise im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro zu gewinnen. Diese Woche in der Verlosung: Urlaub im Travel Charme Kurhaus Binz im Wert von 699 Euro. Jetzt kostenlos mitmachen.