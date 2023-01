﻿Rostocks erster Deko-Kiosk „Fährliebe“ eröffnet: Diese kreative Frau steckt dahinter

In der Fährstraße im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf gibt es seit Wochen eine Art Pilgerstätte für Deko-Fans. Ein selbstgebautes Holzhäuschen dient als Verkaufsstätte für Kerzenständer, Vasen und andere Kleinigkeiten im skandinavischen Look.

In der Fährstraße im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf steht ein Deko-Häuschen, an dem sich Kunden auch außerhalb von Geschäftszeiten selbst bedienen können.

Rostock. Ob eine spontane Einladung zum Abendessen, der Geburtstag des Nachbarn oder der Abschied der Kita-Erzieherin: Anlässe für kleine Mitbringsel gibt es viele. Doch nicht immer haben die Läden noch offen, wenn die Präsente benötigt werden. Oder das Angebot trifft nicht den Geschmack.

Sandra Haase kennt das aus eigenem Erleben und hat in Rostock nun Abhilfe geschaffen. In der Fährstraße 1b in Gehlsdorf hat die 36-Jährige ein Häuschen aufgebaut, an dem sich die Kunden selbst bedienen und Deko-Artikel im skandinavischen Design kaufen können. Und das an jedem Tag der Woche, derzeit immer zwischen 8 und 22 Uhr. „Ich möchte die Adresse sein in Rostock für all jene, die sagen: ‚Ich such noch was kleines Schönes‘“, erzählt die kreative Hansestädterin.

Nicht nur Nachbarn sind Stammgäste

Sabrina Donath hält am Nachmittag auf dem Weg zur Kita am „Fährliebe“-Häuschen. „Ich bin schon fast Stammgast“, erzählt die Gehlsdorferin schmunzelnd. Sie liebe den cleanen und schlichten Look der angebotenen Artikel und habe schon viele Kleinigkeiten mitgenommen. „Und die Geschenke kamen immer gut an. Ein solch tolles Angebot wie hier ist eine Bereicherung für ganz Rostock“, sagt sie voller Überzeugung.

Die Qual der Wahl: Kundin Sabrina Donath ist begeistert vom Angebot des „Fährliebe“-Büdchens und sucht nach einem Mitbringsel. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Ein Lob, das Sandra Haase riesig freut. Sie selbst sei schon immer gern kreativ gewesen. „Und egal, wo wir sind: Wenn ich einen kleinen lokalen Verkaufsstand sehe, muss ich da immer hin. Dafür fahre ich sogar Umwege, mein Mann kennt das schon“, erzählt die gut gelaunte Mama zweier Söhne grinsend. Ob Blumen, Honig oder Früchte – sie liebe es einfach, kleine Anbieter zu unterstützen.

Inspiration für Rostocker „Fahrliebe“-Kiosk kommt aus Skandinavien

Bei einer Reise im skandinavischen Raum habe sie dann viele niedliche Verkaufshäuschen vor den Grundstücken gesehen und gemeinsam mit ihrem Mann beschlossen, das selbst umzusetzen. Somit war die Idee des „Fährliebe“-Büdchens geboren, das seit Ende November in der Gehlsdorfer Fährstraße steht und mittlerweile schon zu einer echten Pilgerstätte für Dekofans geworden ist.

Das Prinzip beruhe zwar darauf, dass sich die Kunden selbst bedienen und die ausgesuchten Waren bar in die Kasse des Vertrauens werfen oder per Onlinebezahldienst Paypal überweisen. „Aber ich liebe es auch, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt Sandra Haase. Das mache sie nicht nur in ihrem Hauptberuf als Verantwortliche für die Kundenkommunikation bei Aida, sondern nun auch in der Freizeit an ihrem Büdchen, beispielsweise, wenn sie beim Auffüllen der Ware auf Interessenten trifft.

Wer möchte, bekommt dann direkt noch eine Beratung dazu. „Kurz vor Weihnachten konnte ich zum Beispiel einem Mann helfen, der etwas für seine Frau suchte und am Ende ganz begeistert war, dass er etwas Individuelles gefunden hat, das sie erfreuen wird.“

Rostockerin produziert Deko am Abend und an den Wochenenden

In dem kleinen Holzhäuschen, das mit Lichtern und Stroh dekoriert ist, finden sich beispielsweise Kerzenständer, Schalen, Dekohäuschen, kleine romantische Frauenfiguren oder bedruckte Kerzen. Alles von Hand gefertigt. Die Rohmasse und die Silikonformen seien zwar von einem Fachhändler, aber das Gießen übernimmt Sandra Haase selbst. Aufgrund der hohen Nachfrage produziere sie mittlerweile immer abends und an den Wochenenden.

Die kleinen weißen Frauenfiguren gehören zu den Kundenlieblingen im „Fährliebe“-Dekohäuschen in Gehlsdorf. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Ganz selbst designt seien die Kerzentattoos, die zu verschiedenen Anlässen passen: ob Geburtstag oder Silvester, zum Treffen mit Freundinnen oder als Dank für die Lehrer. „Ganz neu haben wir eine gezeichnete Silhouette von Rostock mit Teepott, Leuchtturm und Schiffen“, erzählt die 36-Jährige.

Ihr Kopf sei voller Ideen, die noch auf Umsetzung warten. „Wir können ab einer gewissen Stückzahl auch individuelle Wünsche umsetzen, beispielsweise als Gastgeschenk auf Hochzeiten.“ Und während in ihrer Wohnstube noch die geschmackvoll dekorierte Weihnachtstanne steht, plant Sandra Haase schon neue Kollektionen für den Valentinstag, Frühling und Ostern. „Ich mag es zwar weiß, aber vielleicht kommen auch mal ein paar Pastellteile ins Sortiment. Und irgendwann möchte ich auch mal eine Black Edition machen.“

Auch ein Onlineshop sei bereits in Planung, seit Sandra Haases kleine Kunstwerke via Social Media auch Menschen im Rest des Landes begeistern und dort Begehrlichkeiten wecken. „Mit einem solchen Feedback habe ich nie gerechnet“, sagt die Gehlsdorferin dankbar. Dass sie mit ihrem Hobby vielen anderen Menschen eine Freude machen kann, bringt Sandra Haase so zum Strahlen.

Ein eigener Laden sei derzeit aber nicht in Planung. Und das nicht nur, weil Sandra Haase mit ihrem Hauptjob glücklich ist. „Dadurch, dass ich keine Miete und keine Angestellten zahlen muss, kann ich die Dinge auch zu einem Preis anbieten, der mir fair erscheint“, sagt sie.