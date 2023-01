﻿Geräte, Zeiten, Preise: Das bietet Rostocks erstes Straßensport-Studio

Rostocks Fitnesslandschaft ist jetzt um ein Angebot reicher: Eine alte Disco hat Dennis Pelikan in ein Sportstudio verwandelt, das alle Muskeln und alle Altersgruppen ansprechen soll. Was das Straßensport-Gym bietet und warum sich der Betreiber auch freut, wenn es im Sommer leerer wird:

Rostock. Einer spricht, die Gruppe hört zu und das Unterrichtspensum steht an der Tafel. Was klingt wie eine Schulstunde, ist vielmehr der Start des Straßensport-Trainings. Vor zehn Jahren hat Dennis Pelikan die Rostocker mit dem Spaß am Freiluft-Training angesteckt und mittlerweile in der Hansestadt einen erfolgreichen Verein mit mehr als 200 Gleichgesinnten etabliert.

„Aber wir waren immer auch auf der Suche nach einer Halle – im Winter ist es draußen einfach viel zu kalt und zu früh dunkel“, sagt der 36-Jährige. Nach Zwischenstationen in einer Garage und einem leerstehenden Supermarkt fand Pelikan 2018 eine geeignete Trainingsstätte: die alte und gerade in Insolvenz gegangene Diskothek im Kosmos-Gebäude am Südring.

Zwei Jahre Umbau von der Disco zum Gym

„Aber ehrlich, man will eine Disco nicht im Hellen sehen“, beschreibt der Rostocker, was ihm damals beim Anblick der Räume durch den Kopf gegangen sei. Die Freude darüber, dass beispielsweise noch ein Tresen- sowie ein Loungebereich vorhanden waren, sei schnell Ernüchterung gewichen, „weil alles vergammelt war“. Rund zwei Jahre hat der 36-Jährige mit vielen Unterstützern daran gearbeitet, den Traum von einer sportlichen Begegnungsstätte wahr werden zu lassen. „Mehr als fünf Tonnen Stahl und knapp zwei Kilometer Holz wurden hier eigenhändig verbaut“, sagt er.

Robert Bösel und Maike Ehrenschneider trainieren im neuen Straßensport-Gym in der Rostocker Südstadt. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Als es dann erstmals so aussah wie vorgestellt, kam die Pandemie samt Lockdown und Trainingsverbot. Ein herber Rückschlag für den sportbegeisterten jungen Mann und seine Mitstreiter. „Die lange Durststrecke hätten wir nicht geschafft ohne die starke Unterstützung unserer Mitglieder und Partner: Zum Beispiel die AOK Nordost, mit der wir fest kooperieren, und die Hansestadt, die unsere Betriebskosten bezuschusst. Und der Landtagsabgeordnete Ralf Mucha hat uns geholfen, Unterstützung aus dem Strategiefonds des Landes zu bekommen“, sagt Pelikan dankbar.

Dass sich der offizielle Start dennoch bis jetzt hinzog, sei auch mehreren Vermieterwechseln und immer neuen Auflagen – zum Beispiel für den Brandschutz – geschuldet gewesen. In dieser Woche ist es aber nun endlich so weit: Am Freitag, 3. Februar, öffnet das Straßensport-Studio ab 15 Uhr bei freiem Eintritt seine Tore für alle Neugierigen.

Auf 50 Metern unter der Decke hangeln

Und die bekommen in dem Keller des 1970 eröffneten Ulrich-Müther-Baus einiges zu sehen: Mehr als 200 Klimmzugstangen, Ringe, Bälle, Traktorreifen und eine über 50 Meter lange Hangelstrecke laden zum Ausprobieren ein.

Feuerwehrmann Maik Thürnagel ist so fit, dass er auch das sogenannte Pegboard ohne Probleme absolviert. Dabei hangelt er sich nur mithilfe von zwei Holzstäben, die er immer wieder umsteckt, einen Holzparcours entlang. „Ich kenne Dennis vom gemeinsamen Musikmachen. Als er dann mit dem Sport und dem Verein anfing, war ich mit dabei und habe auch schon als Trainer unterstützt“, erklärt der 34-Jährige, der mittlerweile Ehrenmitglied des Straßensportvereins ist.

„Unser Gym ist kein Fitnessstudio im klassischen Sinn“, sagt Pelikan. Vielmehr ginge es um ein abwechslungsreiches Gruppentraining mit dem eigenen Körpergewicht sowie einigen Turnelementen. Während der Öffnungszeiten – montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr – seien sowohl freies Training als auch Kurse möglich.

Maike Ehrenschneider schätzt vor allem die Abwechslung beim Straßensport. „Ich fahre zwar auch Rennrad, aber dabei trainiert ja nicht alles. Und mit dieser Form der Ganzkörperfitness fühle ich mich einfach gut“, so die 29-jährige Schulsozialarbeiterin, die seit 2015 dabei ist. „Und in der Gemeinschaft macht das Training viel mehr Spaß, weil man sich gegenseitig pusht“, ergänzt Robert Bösel (39).

Im Sommer geht es wieder raus

Obwohl beide Vereinsmitglieder die neue Indoor-Trainingsmöglichkeit schätzen, freuen sie sich auch schon auf die Sommersaison. „Dass man sich nicht entscheiden muss zwischen Sport im Studio oder frischer Luft, sondern beides gut kombinieren kann, das ist einfach perfekt“, sagt Maike Ehrenschneider.

Und auch Dennis Pelikan findet es völlig in Ordnung, wenn die Keller-Trainingsräume im Sommer leerer sind als jetzt. Hauptsache, gemeinsam Spaß an der Bewegung. Das verbinde alle Straßensportler, die pro Monat zwischen 30 und 35 Euro Beitrag bezahlen und zwischen 13 und 60 Jahre alt sind. „Am Anfang hatten wir nur eine Stoppuhr und ein Stück Kreide, dann den Verein, jetzt das Gym – aber da geht immer noch mehr“, sagt der Diplomfitnesstrainer, der nicht nur von Berufs wegen gar nichts von Stillstand hält. Künftig sollen vor allem auch die Angebote für Senioren und Jugendliche noch ausgebaut werden.