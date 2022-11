﻿Größter Laternenumzug in MV lässt Rostock erstrahlen

Der größte Laternenumzug in Mecklenburg-Vorpommern ist am Freitagabend in die zweite Runde gegangen. 3500 Besucher nahmen am großen Laternenlauf des FC Hansa Rostock am Ostseestadion teil. Die OZ hat die Veranstaltung begleitet. So schön war es.

Susanne Gidzinski WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket