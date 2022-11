﻿Rostocks historischer Weihnachtsmarkt: So gehts am neuen Standort weiter

Statt im Klostergarten der Hansestadt läuten die Mittelalter-Gaukler 2022 an der Waldbühne in Dierhagen an der Ostsee die Weihnachtszeit ein. Wann es losgeht, was Besucher erwartet, was der Eintritt kostet und was indes im Rostocker Klostergarten stattfinden soll.

Rostock/ Dierhagen. Kulinarische Angebote wie Ente mit Klößen und Rotkohl, herzhafte und süße Waffeln, asiatisches Finger Food, dazu Glühwein sollen Hunger und Durst stillen, kündigte Lange zuletzt an. Geöffnet werden soll täglich ab 15 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr, sonst bis 22 Uhr. Eintritt: etwa fünf Euro in der Woche und acht am Wochenende.

Der Rostocker Klostergarten selbst wird aber während des großen Weihnachtsmarktes vom 21. November bis 22. Dezember nicht leer stehen. Denn: Veranstalter Heiko Lange plant den „Advent im Klostergarten“. Eine kleine Bühne soll es geben, auf der von dienstags bis sonntags Show-Acts gastieren. Pagoden und Zelte sollen die Gäste vor Regen und Schnee schützen.

Geöffnet ist der Markt täglich bis 21 Uhr. Der Eintritt kostet 6 bzw. 8 Euro. Dauerkarten kosten 15 Euro. Nur am 7. Januar 2023 bleibt der Markt geschlossen, denn an diesem Tag werden am Dierhäger Strand Tannenbäume verbrannt, heißt es.

Geöffnet bis Anfang Januar 2023

Marcus, der Märchenerzähler, werde am ersten Tag anreisen und plattdeutsche Märchen vertellen. Ein Mitmach-Zirkus und Schabernack für Kinder seien geplant.

„Der Historische Dierhäger Weihnachtsmarkt öffnet immer ab 11 Uhr die Tore für euch“, heißt es online. Die Waldbühne in Dierhagen werde bis einschließlich 8. Januar 2023 das Zuhause der Gaukler sein. Als musikalische Gäste laden sich die Marktbetreiber in den Vorweihnachtswochen Any Excuse, Rabengesang, Cubanero, Die Herren, Bad Penny und Romni Romano ein. Das aktuelle Tagesprogramm soll online veröffentlicht werden. Nur soviel. „Es wird feurig, hexisch und mystisch, magisch, bunt und wundervoll!“

Live-Musik und Märchen

Nun schlägt der Markt andernorts die Zelte auf: An der Waldbühne von Dierhagen soll es mit Neuem und Altbewährtem weihnachtlich werden, so die Veranstalter. Auf Facebook künden sie erste Details an: Eröffnet wird der Markt am 16. Dezember.

Feuershows, Axtwerfen und mittelalterliche Musik, Met aus Kuh-Hörnern und gesellige Runden in der Taverne „Zum Schwarzen Raben“ – damit zog der Markt jahrelang Heerscharen an Besuchern in den Rostocker Klostergarten. Doch kürzlich verkündete Nadin Ruck, Chefin des mittelalterlichen Spektakels, das aus am bisherigen Standort. Grund seien unter anderem logistische Schwierigkeiten.

Die Gaukler, Hexen und Akrobaten ziehen um und viele Weihnachtsfans wollen ihnen folgen: Die beliebte historische Weihnachtsmarkt findet 2022 erstmals nicht in Rostock, sondern in Dierhagen statt.