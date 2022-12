Rostocks Interims-OB zieht Krisen-Bilanz für 2022: Was die Stadt künftig anders machen muss

Alles rund um die Krippenspiele in Nordwestmecklenburg – und warum in Dassow Erwachsene auftreten

In Dassow (Nordwestmecklenburg) proben Erwachsene für ein Krippenspiel an Heiligabend. Das hat einen besonderen Grund. Ein Bericht mit allen Terminen der Krippenspiele und weiterer Veranstaltungen am 24. Dezember in Grevesmühlen und der Region.