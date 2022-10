﻿Rostocks Katholiken feiern Fest mit drei Jahren Verspätung

150 Jahre katholische Gottesdienste in Rostock: 300 Christen haben am Sonntag dieses Jubiläum mit einem Gottesdienst und einem Fest gefeiert. Eingeladen hatte die Pfarrei Herz Jesu nach Reutershagen. Warum Gäste darauf lange warten mussten und warum der 150. Geburtstag wichtig für Toleranz in der Hansestadt ist.

Rostock. Seit rund 150 Jahren dürfen Katholiken in Rostock Gottesdienste abhalten – für die Gläubigen Anlass, ein Fest zu feiern. Allerdings mit großer Verspätung: Fast drei Jahre lang hatte die Veranstaltung coronabedingt verschoben werden müssen. Am vergangenen Sonntag fand sie endlich statt.

Die katholische Pfarrei Herz Jesu hatte am Sonntag zum Jubiläumsgottesdienst und anschließenden Pfarreifest im Gemeindezentrum Thomas Morus in Rostock-Evershagen geladen. Rund 300 Menschen kamen.

Ein Zeichen für Toleranz und Freiheit

Freuen sich über das Jubiläum: Pfarrer Dietmar Wellenbrock und Dr. Georg Diederich (v. l.) © Quelle: Martin Börner

Über die vielen Besucher freute sich Pfarrer Dietmar Wellenbrock: „Unsere Gottesdienste, besonders in Form der Heiligen Messe, verstehen wir als Zentrum unseres Glaubens. Unsere Veranstaltung ist auch ein Ausdruck der Glaubensfreiheit.“ Dass Christinnen und Christen unterschiedlicher Traditionen friedlich nebeneinander und auch gemeinsam in Gottesdiensten zusammenkommen können, sei nicht selbstverständlich. „Diese Toleranz feiern wir.”

Zu den Gästen zählten Gerd und Cornelia Meuthen, Christine Weyer sowie Andreas und Marlene Meindl. Das Quintett genoss das Beisammensein. „Der heutige Gottesdienst mit der musikalischen Begleitung gefällt uns sehr.“

Zu denen, die das Jubiläum mit Wissen bereichern konnten, gehört Dr. Georg Diederich. Er hielt am Sonntag einen Vortrag über die Geschichte der katholischen Gemeinde in Rostock. Die wurde mit dem Umzug eines Mannes an die Warnow begründet. „1872 hat mit Wilhelm Priem der erste katholische Priester einen Wohnsitz in Rostock erhalten.“

Seit 150 Jahren finden katholische Gottesdienste in Rostock statt. Das wurde am Wochenende gefeiert. © Quelle: Martin Börner

12 000 Gläubige von Neubukow bis Tessin

Am 14. Februar 1869 versammelten sich 43 Rostocker Katholiken im Hörsaal der Stadtschule, um Gottesdienst zu feiern. Zuvor hatten Schweriner Pfarrgeistliche die Erlaubnis dafür von Großherzog Friedrich Franz II. erhalten. Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich wieder katholisches Gemeindeleben in Rostock, das seit der Reformation im 16. Jahrhundert im protestantischen Rostock streng verboten war.

Heute zählt die Pfarrei Herz Jesu etwa 12 000 Gläubige, die sich an 16 Kirchenstandorten zu Gottesdiensten versammeln können. Das Gebiet erstreckt sich von Neubukow über Kröpelin, Bad Doberan, Kühlungsborn bis nach Graal-Müritz, Ribnitz-Damgarten, Marlow, Gnoien und Tessin. Neben dem Gemeindeleben ist auch das gesellschaftliche Engagement gewachsen. Den Menschen in und um Rostock stehen katholische Kindertagesstätten, Schulen, ein Alten- und Pflegeheim, zahlreiche Beratungsstellen und weitere caritative Einrichtungen zur Verfügung.

