﻿Spaziergang statt Spielkonsole: Rostocks Kinder jagen jetzt „Streetpoints“

Vom Start-up zum europaweiten IT-Dienstleister

Mit smarten Spielereien ist Pironex gut im Geschäft: Seit 2007 stattet das Unternehmen namhafte Konzerne mit Elektronik und Software aus. Was die Ingenieure an der Warnow entwickeln, wird bundesweit in Tracking-Systemen für Geräte und Güter eingesetzt, fährt als Bordcomputer von Leih-E-Bikes durch die Straßen oder hilft, die digitale Revolution in der Industrie voranzutreiben. Gründer Tino Hülsenbeck gewann 2011 den OZ-Gründerpreis „Mut zur Selbstständigkeit“ und war Landessieger MV für den Innovationspreis IT 2017. Seit fünf Jahren sitzt das Unternehmen in einem eigenen Gebäude am Osthafen. Derzeit beschäftigt Pironex mehr als 30 Mitarbeiter. Tino Hülsenbeck wurde gerade erst „für hervorragendes Umsetzen eines besonderen Firmenkonzeptes“ bei der Unternehmerehrung der Hansestadt ausgezeichnet. Neben Softwarelösungen für Firmen entwickelt Pironex auch Produkte für die Endkunden, gerade zum Beispiel ein Hausnotrufsystem.