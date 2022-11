﻿Rostocks schlimmste Naturkatastrophe: Archäologen gewinnen neue Erkenntnisse über Geschehnisse vor 400 Jahren

Rostock als Stadt an der Ostsee wurde im Laufe seiner Geschichte öfter von Sturmfluten heimgesucht. Doch keine war so schlimm wie die aus dem Jahr 1625. Jetzt haben Archäologen möglicherweise Zeugnisse dafür entdeckt, welche schlimmen Folgen diese Katastrophe hatte.

Rostock. Es war die schlimmste Naturkatastrophe in Rostock aller Zeiten: Die große Sturmflut von 1625 riss zahlreiche Menschen mit in den Tod, ließ Häuser einstürzen und sorgte so in der Hansestadt für Not und Elend.