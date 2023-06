﻿Rostocks neue Feuerwache startet – was das für die Bürger bedeutet

Pflegeeinrichtung

Das Pflegeheim in Wahrsow in der Gemeinde Lüdersdorf schließt am 31. Juli. Die Heimaufsicht des Landkreises Nordwestmecklenburg hat das Aus verfügt, nennt allerdings keine Gründe. Mitarbeiter und Angehörige bemühen sich für die Bewohner um Plätze in anderen Pflegeeinrichtungen.