﻿Rostocks neue Mensa „Ulme“ im OZ-Test: Wie schmeckt das Essen dort?

Gleich drei Köche aus Rostock sind in dieser Woche bei der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel 1 dabei. Und: Am Freitagabend steht nach dem Testessen in Kühlungsborn das Finale an. Das sorgt nicht nur bei den Zuschauern für Aufregung. Wie die Teilnehmer auf die Folge blicken und was sie aus dem Experiment gelernt haben.