﻿Eva-Maria Kröger: Was Freunde und Kollegen an ihr schätzen – und was sie kritisieren

Alle Akten offen: Bürgermeister in Vorpommern-Rügen fühlen sich von Landrat übergangen

Vorpommern-Rügens Landrat soll auf Ämter und Gemeinden Druck ausgeübt und versucht haben, ein Recht auf permanente und grundlose Einsichtnahme in alle Unterlagen für Sitzungen aller Gemeindevertretungen durchzusetzen. Was dahintersteckt und was der Landrat entgegnet, lesen Sie hier: