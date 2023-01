﻿Rostocks neue OB Kröger legt Amtseid ab: Was die Bürgerschaft von ihr erwartet

Eva-Maria Kröger (Linke) ist die erste Oberbürgermeisterin in der fast 805-jährigen Geschichte der Hansestadt Rostock. Am Mittwoch wurde sie im Rathaus offiziell ernannt. Die Mitglieder der Bürgerschaft erhoffen sich eine bessere Zusammenarbeit als mit ihrem Amtsvorgänger Claus Ruhe Madsen.

Rostock. So voll war es schon lange nicht mehr im Bürgerschaftssaal des Rathauses. Und das hatte einen guten Grund: Politiker, Amtsleiter und zahlreiche Wegfährten wollten dabei sein, wenn Rostock mit Eva-Maria Kröger (Linke) die erste gewählte Oberbürgermeisterin in der fast 805-jährigen Geschichte der Hansestadt bekommen sollte. Auf der Sitzung der Bürgerschaft am Mittwoch legte die 40-jährige Politologin ihren Diensteid ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und alle in der Bundesrepublik geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen“, erklärte Kröger gegenüber ihrer Parteigenossin Regine Lück, die Präsidentin der Bürgerschaft ist.

Rostocks Oberbürgermeisterin verdient rund 10 000 Euro brutto

Zuvor hatte der amtierende Oberbürgermeister Chris von Wrycz Rekowski (SPD) der neuen Rathauschefin die Ernennungsurkunde überreicht und erklärt, dass Kröger fortan für zunächst sieben Jahre Wahlbeamtin sei und mit der Besoldungsgruppe B7 vergütet werde. Das entspricht einem Bruttogehalt von 10 235 Euro pro Monat. „Man wird also auch dafür bezahlt“, scherzte der Finanzsenator.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Finanzsenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD, v. l.) verliest die Ernennungsurkunde. Eva-Maria Kröger (Linke) ist künftig Oberbürgermeisterin der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) nahm ihr den Amtseid ab. © Quelle: Ove Arscholl

Sie sei „voller Vorfreude und so motiviert, die neuen Aufgaben kennenzulernen“, sagte Kröger, die zuvor 13 Jahre lang Mitglied der Rostocker Bürgerschaft war. Was sie in der Zusammenarbeit mit den ehemaligen Kollegen künftig anders machen will als ihr Vorgänger: eine ordentliche Debattenkultur pflegen und beste Lösungen finden.

„Wir werden uns viel streiten, aber das ist auch gut so“, so die studierte Politologin, bevor sie mit Tränen in den Augen ihren Eltern Kerstin und Thomas Kröger dankte, die ebenfalls ins Rathaus gekommen waren. „Ihr habt viel ausgehalten, viel Stärke bewiesen und deshalb ist es auch euer Verdienst.“

Kollegen schätzen Erfahrung in der Politik und Kenntnis der Stadt

Gespannt auf ihre neue Oberbürgermeisterin sind auch die Vertreter der Kommunalpolitik. Es sei ihr hoch anzurechnen, dass sie bereits vorab an diversen Terminen und Sitzungen teilgenommen habe, um sich zu informieren und vorzustellen, sagte Chris Günther (CDU), Vorsitzende der Fraktion von CDU und UFR. Das lobte auch Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer und erklärte, dass Kröger sich dabei stets konstruktiv eingebracht habe.

OZ-Live zum Nachschauen: Rostocks erste Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger legt Amtseid ab

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deren langjährige Erfahrung in der Politik schätzt Sybille Bachmann, Vorsitzende des Rostocker Bundes, als Pluspunkt ein. Die neue Oberbürgermeisterin wisse, worauf sie sich einlasse, kenne Stadt und Akteure. Sie erwarte die Unterstützung sinnvoller Vorhaben – egal von welcher Partei diese vorgebracht werden, so Bachmann, und setze auf Krögers Durchsetzungsfähigkeit in Verbindung mit der Suche nach Konsens.

Sybille Bachmann (Rostocker Bund) gratuliert Eva-Maria Kröger (l.). © Quelle: Ove Arscholl

„Wir schätzen Eva-Maria Kröger für ihre offenen und klaren Worte, die sie als Fraktionsvorsitzende der Linken auszeichneten. Diese Klarheit wünschen wir uns auch in ihrer neuen Funktion“, sagte SPD-Fraktionsvize Stefan Posselt. Denn Transparenz und ein gutes Miteinander seien bisher nicht Markenzeichen des Oberbürgermeisteramts in Rostock gewesen.

Lobende Worte gab es auch aus den Reihen der eigenen Partei: Sie sei eine „politische Maschine, die immer abliefert“, sagte Christian Albrecht, der das Amt als Vorsitzender der Linksfraktion in der Bürgerschaft von Kröger übernimmt. Sie sei immer ansprechbar, immer professionell und immer um Lösungen bemüht.

Kröger nimmt Amtsgeschäfte im Rathaus zum 1. Februar auf

Die Geschäfte im Rathaus wird Eva-Maria Kröger offiziell am 1. Februar antreten. Sie übernimmt den Posten von dem gebürtigen Dänen Claus Ruhe Madsen (parteilos). Er war nach seiner Wahl im Jahr 2019 noch vor Ende der regulären siebenjährigen Amtszeit 2022 nach Kiel gegangen, um in Schleswig-Holstein Wirtschaftsminister zu werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die gebürtige Rostockerin hatte bei der Stichwahl am 27. November gegen ihren Kontrahenten Michael Ebert (parteilos) mit 58,4 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen. Zuvor war die studierte Politologin bereits seit 2009 Mitglied der Bürgerschaft und seit 2010 Vorsitzende ihrer Fraktion. Außerdem vertrat sie seit 2016 die Linke im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns.