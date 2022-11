﻿Rostocks neue Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger: „Freundlich, zugewandt“, aber ohne „Kuschelkurs“

Rostocks neue Chefin Eva-Maria Kröger ist in der Hansestadt bekannt und gut vernetzt. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich bei Weggefährten der neuen Oberbürgermeisterin umgehört, um herauszufinden, wie die 40-Jährige tickt.

Rostock. Viel Schlaf gab es nicht: Bis halb zwei Uhr nachts hat Rostocks neue Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger mit Familie und Freunden am Sonntag den Wahlsieg gefeiert. Für die Unterstützer der 40-Jährigen ist klar, dass Kröger die beste Wahl für die Hansestadt ist. Doch wie tickt die neue Oberbürgermeisterin, die spätestens im Februar das Amt antreten will?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Eva ist eine, die Wort hält. Aber auch ehrlich sagt, wenn etwas nicht funktioniert", sagt Andy Szabó. Er hat jahrelang mit Kröger im Rostocker Christopher-Street-Day-Verein zusammengearbeitet. Szabo war dort bis letztes Jahr Vorsitzender, Kröger ist derzeit noch Finanzerin des Vereins, muss und wird dieses Amt aber nun aufgeben.

„Ich kenne Eva als eine gut sortierte und immer gut informierte Frau, die rhetorisch unglaublich stark ist“, sagt Szabó und ergänzt, „dass bei Eva aber auch etwas dahintersteckt. Denn sie ist quasi immer am Lesen von Beschlussvorlagen oder Gesetzestexten und weiß, worüber sie spricht.“

Eva-Maria Kröger: Rostocker Arbeitstier mit berühmtem Fan

Den liebevollsten Blick auf die gewählte Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger haben natürlich ihre Eltern – Kerstin und Thomas. Beide sind wahnsinnig stolz darauf, was ihre Tochter erreicht hat. Vor allem mit Blick auf Abschnitte ihres Lebens, wie die Drogenprobleme in der Teenagerzeit oder die frühe Schwangerschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Brüche gehören zum Leben dazu – vergeben und vergessen“, kommentiert Mama Kerstin diese Episoden. Vor allem, weil Eva-Maria anschließend zielstrebig den Schul- und Studienabschluss in der Regelzeit geschafft und so „alles wiedergutgemacht“ habe. „Wir wünschen ihr natürlich ganz viel Erfolg. Dass sie die Dinge, die sie für Rostock umsetzen will, auch schafft und die Menschen gerne mit ihr arbeiten“, sagt Thomas Kröger.

Lesen Sie auch

Dietmar Bartsch, Co-Vorsitzender der Linken im Bund, ist vom Wahlergebnis nicht überrascht. Eva-Maria Kröger sei authentisch, "eine von hier", die Rostock, die Bewohner und die Probleme kennt. "Deshalb wird sie eine Oberbürgermeisterin für die Stadt sein", so Bartsch.

Kurz vor der Wahl hatte sich auch Rostocks Musikstar, Rapper Marteria, für Eva-Maria Kröger ausgesprochen: "Ich kenne Eva, sie ist ein toller Mensch, eine richtige Rostockerin. Zwar aus Dierkow und nicht aus Groß Klein, das ist aber okay", so der gebürtige Hansestädter grinsend. "Die liebt unsere Stadt und ist, glaube ich, die allerbeste Bürgermeisterin, die wir haben können", ergänzte der wohl prominenteste Fürsprecher der Linken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kröger diskutiert gern – „das kann auch mal anstrengend sein“

Der unglaubliche Fleiß der neuen Oberbürgermeisterin ist es, der Christian Albrecht beeindruckt. "Eva ist eine politische Maschine, die immer abliefert", sagt der stellvertretende Vorsitzende der linken Bürgerschaftsfraktion, der mit Kröger auch im Landtag sitzt und sie beruflich und privat gut kennt. "Ich habe Respekt für das, was sie macht – und wie", so Albrecht.

Die Arbeit in der Politik sei zeitlich und nervlich herausfordernd, „aber Eva ist ein Workaholic, immer ansprechbar, immer professionell. Ich kenne niemanden, der das in diesem Umfang außer ihr so leisten kann“, sagt er.

Zudem habe Kröger einen diplomatischen Stil, der auch Kritiker überzeugt. „Sie ist zugewandt, freundlich und immer um eine Lösung bemüht. Wenn es ein Thema gibt, kümmert sie sich und legt los. Das wird der Stadt guttun.“

Auch Jeannine Rösler findet vor allem lobende Worte für Kröger: "Eva ist klug und durchsetzungsstark und brennt für die Themen, egal ob es um große Dinge geht oder den kaputten Gehweg", sagt die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag. Kröger sei "nicht auf den Mund gefallen und diskutiere gern, was in der Auseinandersetzung auch mal anstrengend sein kann." Dennoch gebe es am Ende von ihr immer einen konstruktiven Lösungsvorschlag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konflikte mit Bockhahn vorprogrammiert?

Aus der Arbeit in der Bürgerschaft kennt Sybille Bachmann die neue Oberbürgermeisterin – und das schon dreizehn Jahre lang. "Eva weiß genau, worauf sie sich mit dem Amt einlässt, kennt die Akteure, Widerstände und Intrigen und ist breit vernetzt. Zudem geht es ihr um Rostock und nicht um sich selbst."

Dennoch sieht die Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund auch kritische Punkte an der gewählten Oberbürgermeisterin: „Ihr fehlen die außerpolitische Berufserfahrung und die Verwaltungserfahrung.“

Zudem habe sich Kröger ihrer Ansicht nach seit dem Einzug in den Landtag negativ entwickelt – „insbesondere mit Blick auf eine zunehmend glatte Politikersprache, bei der mit großen Ausschweifungen zwar viel geredet, aber wenig gesagt wird.“

In der Bürgerschaft habe Kröger zudem ab und an „ideologische Scheuklappen“ aufgehabt – wenn es um inhaltlich sinnvolle Anträge ging, die nicht von Rot-Rot-Grün gekommen seien. Sybille Bachmann hofft, dass sich das in der künftigen Zusammenarbeit ändert, obwohl bei Krögers Führungsstil sicher kein „Kuschelkurs“ zu erwarten sei, sondern Durchsetzungsfähigkeit in Verbindung mit der Suche nach Konsens.

Ein mögliches Konfliktfeld zeichnet sich laut Bachmann aber schon ab: das zwischen Kröger und dem linken Sozialsenator Steffen Bockhahn, der 2019 in der Stichwahl gegen Madsen unterlag und diesmal gern wieder angetreten wäre, aber innerparteilich das Nachsehen gegen die jetzige Wahlsiegerin hatte. Auf Nachfrage der OZ wollte sich der Senator nicht dazu äußern, wie er die künftige Zusammenarbeit mit Parteikollegin Kröger einschätzt, die vor 14 Jahren als Mitarbeiterin in seinem Wahlkreisbüro anfing und spätestens ab Februar seine Chefin ist.