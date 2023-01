Auf der Sitzung der Bürgerschaft wird Eva-Maria Kröger (Linke) am Mittwoch ihren Amtseid als neue Oberbürgermeisterin der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ablegen. Damit ist sie in der mehr als 800-jährigen Geschichte die erste gewählte Frau an der Spitze des Rathauses. Die OZ zeigt den Amtseid im Livestream.

Rostocks erste Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger legt Amtseid ab – OZ live am Mittwoch ab 16 Uhr

Rostock. Es wird ein historischer Moment: Auf der Sitzung der Bürgerschaft wird Eva-Maria Kröger (Linke) am Mittwoch ihren Amtseid als neue Oberbürgermeisterin der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ablegen. Damit ist sie in der mehr als 800-jährigen Geschichte die erste gewählte Frau an der Spitze des Rathauses.

Gebürtige Rostockerin mit Politikerfahrung

Gewonnen hatte Kröger im zweiten Anlauf bei der Stichwahl am 27. November gegen ihren Kontrahenten Michael Ebert (parteilos) mit 58,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. Zuvor war die 40-jährige studierte Politologin, die in Rostock geboren und aufgewachsen ist, bereits seit 2009 Mitglied der Bürgerschaft und seit 2010 Vorsitzende ihrer Fraktion. Außerdem vertrat sie seit 2016 die Linke im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns.

Den Amtseid wird Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) ihrer Parteigenossin am Mittwoch abnehmen, kurz nachdem sie um 16 Uhr die erste Sitzung in diesem Jahr eröffnet haben wird. Ihren Dienst offiziell antreten wird Kröger am 1. Februar 2023. Sie folgt auf den gebürtigen Dänen Claus Ruhe Madsen (parteilos), der nach seiner Wahl im Jahr 2019 noch vor Ende der regulären siebenjährigen Amtszeit 2022 nach Kiel ging, um im schleswig-holsteinischen Kabinett Wirtschaftsminister zu werden.

OZ live von der Sitzung der Bürgerschaft im Rathaus

Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet in einem OZ live von der Sitzung der Rostocker Bürgerschaft im Rathaus, wo Eva-Maria Kröger ihren Diensteid ablegen wird.