﻿Rostocks erste Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger legt Amtseid ab – OZ live zum Nachschauen

Strohpuppe sorgt für Wohnungsdurchsuchungen in drei Städten in MV

Am 16. Oktober 2022 hatte ein Strohpuppen-Gebilde in Rechlin an der Müritz die Polizei auf den Plan gerufen. In diesem Zusammenhang gab es am Mittwoch nun Einsätze in Waren, Neubrandenburg und Güstrow.