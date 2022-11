﻿Exklusiv: Das erste Interview mit Rostocks neuer Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger

Mit 58,4 Prozent hat Eva-Maria Kröger (Linke) die Stichwahl klar gewonnen. Sie wird Oberbürgermeisterin in Rostock. Wie sich die künftige Chefin im Rathaus fühlt, was sie auf jeden Fall mitnehmen wird und was sie jetzt vorhat, verrät die 40-Jährige im OZ-Interview.

Rostock. Die Hansestadt hat gewählt: Eva-Maria Kröger (Linke) ist die neue Rostocker Oberbürgermeisterin. Bei der Stichwahl setzte sie sich am Sonntagabend mit 58,4 Prozent der Stimmen deutlich gegen Konkurrent Michael Ebert durch. Mit der OSTSEE-ZEITUNG sprach die Siegerin exklusiv über ihre Gefühle nach der Wahl, ihre Pläne für die Stadt und wie sie das Amt ausfüllen will.

Eva-Maria Kröger, herzlichen Glückwunsch. Wie geht es Ihnen?

Ich bin sehr glücklich, dass sich die harte Arbeit der letzten Wochen, aber auch die der letzten Jahre gelohnt hat. Aber ich bin natürlich auch dankbar für die tollen Menschen, die mich auf dem Weg unterstützt haben und natürlich all jenen dankbar, die mir ihre Stimme und das Vertrauen geschenkt haben.

Eva-Maria Kröger tritt krank an – und gewinnt

Sie klingen ein wenig verschnupft – trotz dieses Ergebnisses?

Ich habe mir tatsächlich rechtzeitig zum Wahlkampf-Ende etwas eingefangen. Das kommt vom vielen reden, draußen im November. Aber das wird vergehen.

Was bedeutet es Ihnen, die erste Frau auf diesem Posten zu sein?

Oh, so viel. In den vergangenen Tagen bin ich immer wieder von Frauen und Mädchen in Rostock angesprochen worden, dass es Zeit für eine Frau an der Spitze der Verwaltung wird. Ich bin stolz, dass ich diese erste Frau in meiner Heimatstadt sein darf. Sehr stolz.

Was werden Sie gleich als Allererstes im neuen Amt angehen?

Ich habe nicht das eine Projekt, falls Sie das meinen. Das Wichtigste für mich ist zunächst, mich mit der Bürgerschaft zusammenzusetzen. Wir müssen uns gemeinsam einen Überblick verschaffen, was jetzt Priorität hat. In den vergangenen Jahren ist viel liegengeblieben.

Oberbürgermeisterin verspricht Klima der Zusammenarbeit

Was machen Sie anders als Ihr Vorgänger Claus Ruhe Madsen?

Ab jetzt wird es wieder ein Klima der Zusammenarbeit im Rathaus geben – das gilt innerhalb der Verwaltung, aber auch für das Verhältnis zwischen Rathaus-Chefin und Bürgerschaft.

Ihre großen Themen?

Ganz klar: Ich möchte, dass wir endlich ein neues Volkstheater bauen. Und: Wir brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum. Das steht ganz oben auf der Agenda.

Ihr Vater macht sich Sorgen, dass er für Treffen jetzt Termine braucht oder Sie sogar erst Weihnachten 2023 wiedersieht …

Ja, ich habe ihm gesagt, ich ziehe mit Zahnbürste ins Rathaus. Sobald ich ernannt bin, wartet eine Menge Arbeit. Ich werde mich einschließen und loslegen.

Wann soll es denn tatsächlich losgehen?

Naja, es gibt ja nötige rechtliche Schritte: Das Wahlergebnis muss geprüft und bestätigt werden, dann muss das Innenministerium noch eine Unterschrift darunter setzen. Und dann möchte ich natürlich auch meine Aufgabe im Landtag verantwortungsvoll übergeben. Ich gehe davon aus, dass ich dann im neuen Jahr ganz offiziell mit der Arbeit starte.

Eva-Maria Kröger bleibt die gesamte Amtszeit

Und dass Sie der Hansestadt dann die ganze Amtszeit, also sieben Jahre, erhalten bleiben?

(lacht) Ja, das ist ganz sicher so.

Was können die Rostockerinnen und Rostocker denn von Ihnen erwarten?

Sie können sich darauf verlassen, dass ich mich mit vollem Engagement in die Arbeit stürze und sehr fleißig sein werde.

Und was für eine Bürgermeisterin wollen Sie sein?

Eine, die vor Ort und nahbar ist. Eine, mit der man sprechen und auf die man sich verlassen kann. Und eine, die immer ein offenes Ohr hat.

Wahlbeteiligung bei nur 36,9 Prozent

Bei der letzten Stichwahl von Claus Ruhe Madsen gegen Steffen Bockhahn im Jahr 2019 lag die Wahlbeteiligung bei 44,1 Prozent. Diesmal nur bei 36,9 Prozent. Wie bewerten Sie diesen Wert?

Für eine geringe Wahlbeteiligung gibt es viele Ursachen. Wir haben in den vergangenen Wochen versucht, engagiert zu mobilisieren, die Menschen noch mal ermutigt, wählen zu gehen. Am Ende muss das jeder selbst entscheiden und das ist ja auch gut so, dass das jeder selbst entscheiden kann. Wir hätten uns mehr Wahlbeteiligung gewünscht, aber so ist das jetzt.

Die Stadt ist - was viele Themen angeht - doch sehr gespalten. Was werden Sie als Oberbürgermeisterin dagegen unternehmen?

Ich möchte sehr viel vor Ort sein, in den Stadtteilen, in den Ortsbeiräten sowie nach wie vor an den Haustüren. Ich möchte den direkten Kontakt pflegen. Ich denke, wir können nur über Gespräche das, was uns in den letzten Jahren auseinandergetrieben hat, lösen.

Oberbürgermeister-Stichwahl