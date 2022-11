﻿Die erste Frau in 804 Jahren: Eva-Maria Kröger ist Rostocks neue Oberbürgermeisterin

Die Oberbürgermeisterwahl in Rostock ist beendet: Eva-Maria Kröger (Linke) hat die Stichwahl für sich entschieden. Damit ist die 42-Jährige die erste Frau, die den Chefposten im Rathaus übernimmt. Was jetzt auf ihrer To-do-Liste steht und wie ihre Partei und Konkurrent Michael Ebert (parteilos) reagieren.

Rostock. Erstmals in der 804-jährigen Stadtgeschichte hat künftig eine Frau das Sagen im Rostocker Rathaus: Bei der Stichwahl in der größten Stadt des Landes ist am Sonntagabend Eva-Maria Kröger (42) zur neuen Rostocker Oberbürgermeisterin gewählt worden. Kröger ist zugleich bundesweit die erste Linke, die Rathaus-Chefin in einer deutschen Großstadt mit mehr als 200.000 Einwohnern wird. Ein historischer Erfolg – auch für ihre Partei.

Das Ergebnis fiel am Ende deutlich aus: Kröger holte 58,4 Prozent der Stimmen (Stand: 20:15 Uhr), ihr Gegenkandidat – Rostocks Ex-Polizeichef Michael Ebert – lediglich 41,6 Prozent.

Eva-Maria Kröger: „Ich werde erstmal reden“

Bereits kurz nach 19 Uhr war klar, dass Ebert Kröger nicht mehr einholen würde: Bei der Wahlparty im Rathaus gab es Jubel – und „Eva, Eva“-Rufe. „Ich fühle mich gut. Sehr gut!“, sagt Kröger nach dem Wahlsieg. Und sie sei stolz, als erste Frau das Rathaus ihrer Heimatstadt führen zu dürfen. „Viele Frauen haben mich in den vergangenen Tagen angesprochen, weil sie sich darauf freuen, dass ein anderer Wind im Rathaus wehen wird.“

Kröger will als neue Oberbürgermeisterin unter anderem den Neubau des Volkstheaters anschieben. Ebenfalls ganz oben auf der Agenda der neuen Chefin am Neuen Markt steht die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Rostock. „Es ist viel liegen geblieben in den vergangenen Jahren in Rostock. Ich werden mich als Erstes mit der Bürgerschaft zusammensetzen – und dann reden wir, was wir anpacken.“

Jubel auch bei den Bundes-Linken: „Dass eine Linken-Kandidaten OB wird – das macht mich stolz. Ich fahre morgen nach Berlin und werden in der Fraktionssitzung verkünden: Seht her! So wird das gemacht“, sagte Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch. „Solche Erfolg haben wir ja nicht so oft.“

Einzelbewerber Michael Ebert: Schmutzkampagne schuld

Michael Ebert hingegen ließ sich auf der großen Wahlparty der Stadt nicht blicken. Schon früh am Abend hatte sich die Niederlage abgezeichnet. Ebert gibt daran einer „Schmutzkampagne“ gegen ihn die Schuld: „Müll und Schmutz haben die Wahl entschieden.“ Ebert hatte im Wahlkampf verraten, als junger Mann beim Wachregiment der Stasi gedient zu haben. Immer wieder wurde er dafür attackiert – auch aus der gewaltbereiten Fan-Szene des FC Hansa.

In den vergangenen zwei Wochen spitzte sich der Wahlkampf dann zu – inklusiver anonymer, fragwürdiger E-Mails, in denen die Kandidaten attackiert wurden. „Ich wünsche Eva-Maria Kröger viel Erfolg. Es geht schließlich um Rostock, nicht um mich. Aber mit Politik bin ich durch.“

Rostock nach Madsens Abgang tief gespalten

Die Neuwahl war nötig geworden, nachdem Claus Ruhe Madsen (parteilos) sein Amt nach nur drei Jahren aufgegeben hatte, um neuer Wirtschaftsminister der schwarz-grünen Landesregierung in Schleswig-Holstein zu werden. Wie keine der vier bisherigen OB-Direktwahlen zuvor hatte dieser Wahlkampf die Rostocker gespalten: Im ersten Wahlgang waren insgesamt 17 Kandidaten angetreten.

Im ersten Durchgang hatte sich gezeigt, dass Michael Ebert der Favorit in den besser situierten Stadtteilen war. Kröger hingegen konnte die „Plattenbau“- und Szene-Viertel für sich entscheiden. Dieses Mal holte Kröger aber auch einen großen Teil der „Einfamilienhaus“-Gebiete. Während sich Sportler wie Ex-Box-Weltmeister Jürgen Brähmer und auch Unternehmer vor der Wahl für Ebert ausgesprochen hatten, bekam Kröger starke Wahlkampf-Hilfe aus der Kultur-Szene – unter anderem von Rapper Marteria.