﻿Rostocks neue Oberbürgermeisterin: So lief Eva-Maria Krögers erster Tag im Amt

Am ersten Tag gleich die erste Entscheidung: Rostocks neue Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) ist mit Vollgas in ihr Amt gestartet. Am ersten Tag gab es selbst gebackenen Kuchen für die Mitarbeiter, viele Glückwünsche und die ersten wichtigen Entscheidungen. Ein Besuch bei der neuen Chefin.

Rostock. Der erste offizielle Termin als Oberbürgermeisterin: Für Eva-Maria Kröger (Linke) ist er eine Herzensangelegenheit. Früh am Morgen – noch bevor sie als neue Rathauschefin überhaupt zum ersten Mal ihr Büro betreten hat – steht sie mit hochgekrempelten Ärmeln in der Küche. In der Suppenküche des Vereins Wohltat. Die Ehrenamtler kochen für Menschen, die sich sonst keine warme Mahlzeiten leisten können – auch für Kinder, die mit leerem Magen und ohne Brotdose zur Schule müssen.

Zwei Stunden lang schält Kröger Kartoffeln und Möhren, hilft, das Schulfrühstück für Dierkower Kinder zuzubereiten. „Kinderarmut und Hunger gibt es auch in Rostock und ich möchte an meinem ersten Arbeitstag als Oberbürgermeisterin darauf aufmerksam machen“, sagt die neue Chefin der Stadtverwaltung. Es ist das erste Ausrufezeichen an ihrem ersten Tag, aber nicht das letzte.

Rostocks OB Eva-Maria Kröger: „So viel Glück!“

Schon seit Wochen ist Kröger immer wieder im Rathaus gewesen, hat den Amtsantritt vorbereitet. Ihr erster Tag – er ist komplett vollgepackt: Zehn Termine hat Kröger offiziell. Gerade mal eine Viertelstunde im Kalender ist noch frei. Aber da sind die zig Telefonate nicht mit eingerechnet – und auch nicht die spontanen Besuche.

Der erste Termin als Oberbürgermeisterin: Eva-Maria Kröger half in der Suppenküche des Vereins „Wohltat“ mit. © Quelle: Hansestadt Rostock

Als Kröger gerade Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) zum Antrittsbesuch empfängt, wird es auf dem Flur vor dem OB-Büro unruhig. Rostocks Schornsteinfeger sind angetreten. Spontan, in voller Kluft – um Kröger Glück zu wünschen. Sie gibt jedem die Hand, herzt Obermeister Jörg Kibellus innig. Die beiden kennen sich gut: Kibellus war auch als OB-Kandidat angetreten. „Ich hoffe, dass du alle Projekte umsetzt, die wir uns als Rostocker vorstellen“, sagt er zu ihr. Und er bietet Hilfe an: „Beim Thema Energie und Klimaschutz sind wir Experten.“

Kröger ist sichtlich gerührt: „So viel Glück! Wenn was ist: Du hast ja meine Nummer.“ Apropos: Die Oberbürgermeisterin hat jetzt zwei Handys. Und die legt sie nur noch selten aus der Hand. „Es gibt viel zu tun“, sagt sie.

Erster Tag im Rathaus: Erst Kuchen, dann Arena

Danach wird es kurz mal „gemütlicher“ – hinter verschlossenen Türen. Kröger – begeisterte und dem Vernehmen nach auch äußerst talentierte Hobby-Bäckerin – hat sich am Vorabend noch an den Ofen gestellt, eine Käse-Torte für „ihr“ neues Team gebacken. „Mit einem Hauch Zitrone! Sehr, sehr lecker“, berichtet ein Mitarbeiter nach der kurzen Kennenlern- und Kuchenpause.

Eva-Maria Kröger erhält von Kerstin Zimmermann (r.) ihr Dienstsiegel als Oberbürgermeisterin. © Quelle: Ove Arscholl

Danach wird es ernst: Kerstin Zimmermann, Hüterin der Siegel im Hauptamt, überreicht Kröger ihren eigenen Stempel mit der Nummer eins. Das Dienstsiegel. „Wenn Sie aus dem Amt scheiden, müssen Sie den zurückgeben“, belehrt Zimmermann. Fast wie bei einem Papst. Schon in der Nacht wurden alle Türschilder gewechselt: „Die Oberbürgermeisterin“, steht dort jetzt.

Zwei große Themen hat sich Kröger gleich vorgenommen: Am ersten Tag steht eine erste Beratung zur geplanten neuen Ospa-Arena im Kesselborn-Park in der Südstadt an, wenig später geht es um Bürgerbeteiligung. Den Fraktionen hat sie bereits eine Liste zukommen lassen, welche Themen noch 2023 zur Abstimmung anstehen: Neue Straßenbahnlinien stehen da drauf und vieles mehr. „Wir müssen jetzt Entscheidungen treffen.“ Auch am ersten Tag.

Zum Amtsantritt hat Eva-Maria Kröger ein paar Geschenke bekommen – unter anderem einen personalisierten Stift. Von der Freundin ihrer Mutter. © Quelle: Ove Arscholl

Kugelschreiber und einen „guten Roten“

Auf dem Schreibtisch liegen Geschenke, das schönste ist verpackt in eine hölzerne Schachtel mit Kleeblättern und Marienkäfern drauf: „Das ist von einer Kollegin meiner Mutti“, sagt Kröger und zeigt stolz einen hölzernen Kugelschreiber mit ihrem Namen drauf. „Ist der nicht toll?“ Nachrichten hat sie auch bekommen. Jede Menge. Auch von ihren Vorgängern Roland Methling und Claus Ruhe Madsen. Zum Inhalt aber schweigt Kröger.

Von Bürgerschaftspräsidentin Lück gab es eine Flasche von deren Lieblingsrotwein. „Die werde ich aber erst am Abend aufmachen. Spät vermutlich.“ Und auch dann will die neue Oberbürgermeisterin nebenbei arbeiten. Ihre Rede für die Einbürgerungsfeier am Donnerstag in der Stadthalle vorbereiten. Arbeiten bis in die Nacht: So sieht jetzt Krögers Alltag aus.