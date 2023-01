﻿Rostocks neue Oberbürgermeisterin: Was Eva-Maria Kröger sofort entscheiden will – und was sich in den Ortsämtern ändert

Am 1. Februar tritt Eva-Maria Kröger (40, Linke) ihr Amt als neue Oberbürgermeisterin in Rostock an. Was sich schon jetzt für die Stadt verändert hat, wie sie Rostock führen will, welche Entscheidungen sie noch 2023 treffen möchte und warum ganz oben auf der Agenda die Ortsämter stehen: Das exklusive OZ-Interview mit der ersten Frau auf dem OB-Posten.

Rostock. Eine Woche noch, dann tritt Eva-Maria Kröger (40) ihr Amt als neue Oberbürgermeisterin der Hansestadt an. Was sie in den ersten Wochen und Monaten vorhat, was sich seit der Wahl im November in ihrem Leben verändert hat und was sie künftig anders machen möchte – all das verrät Kröger im exklusiven OZ-Interview.

Frau Kröger, gut zehn Wochen sind seit der Wahl vergangenen: Wie hat sich Ihr Leben seitdem verändert?

Ich bin umgestiegen! Von Kaffee auf Tee.

Wieso das?

Ich denke, der neue Job wird aufregend genug. Da sollte ich vielleicht nicht so viel Kaffee wie bisher trinken …

Und was hat sich noch verändert?

Die größte Umstellung für mich wird sein, dass ich bei meinen Terminen künftig sehr fremdbestimmt sein werde. Ich werde deutlich weniger frei in meiner Tagesgestaltung sein als bisher. Aber das ist völlig okay.

Die neue Rostocker Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger im Interview mit OZ-Rostock-Chef Andreas Meyer. Im Hintergrund: Stadtsprecher Ulrich Kunze. © Quelle: Ove Arscholl

Wie fühlt es sich an, nun bald Oberbürgermeisterin der Heimatstadt zu sein?

Immer noch überwältigend! Wenn ich auf das Rathaus zugehe und weiß: Da oben arbeite ich bald, das ist mein Büro – ja, das ist sehr emotional für mich. Ich habe im Leben nicht immer alles richtig gemacht, musste viel kämpfen. Umso stolzer bin ich, dass ich nun mit den Rostockerinnen und Rostockern diese Stadt voranbringen darf.

Bei der Vereidigung haben Sie sich ganz besonders bei Ihren Eltern bedankt. Was bedeutet Ihnen Familie?

Ich habe eine eher kleine Familie, die aber sehr zusammenhält. Meine Eltern haben alle Höhen und Tiefen mitgemacht, alle meine Entscheidung mitgetragen. Und deswegen ist es auch ihr Verdienst, dass ich jetzt hier bin.

Ihr Vater sagte schon in der Wahlnacht, dass er jetzt wohl einen Termin machen müsse, um Sie zu sehen …

(lacht) So weit würde ich nicht gehen. Aber meine Eltern sind gewohnt, dass wir uns nicht so oft sehen. Ich habe ja auch als Landtagsabgeordnete und Bürgerschaftsmitglied schon gearbeitet. Aber ja: Mein Kalender wird noch voller, aber das heißt nicht, dass ich keine Zeit für meine Eltern mehr habe.

Eva-Maria Kröger: „Ich bin auf Tee umgestiegen.“ © Quelle: Ove Arscholl

Das heißt, Papa darf sich ins Rathaus reinmogeln, wenn er als Stadtführer unterwegs ist?

Ja, und ich bin ziemlich sicher, dass er das auch tun wird … (lacht)

Zurück zur Arbeit: Die ersten 100 Tage sind ja die erste Wegmarke. Was haben Sie sich vorgenommen? Wie werden die Rostocker den neuen Wind im Rathaus spüren?

Ich bin kein Fan solcher Kategorien. Aber ist okay. Lassen Sie uns mal angucken, was in den ersten Monaten anliegt. Wir haben in Rostock viele Probleme, die etwas dringender sind und eine Entscheidung brauchen. Es gibt Themen, die wir seit Jahren von allen Seiten betrachtet haben. Jetzt müssen wir auch mal aus dem Mustopf kommen und entscheiden …

Welche Themen sind das?

Ich fange mal damit an, dass wir natürlich die Projekte am Stadthafen weiterführen wollen. Da muss jetzt richtig Schwung in die Sache kommen. Da tragen wir eine große Verantwortung als größte Stadt im Land gegenüber den Menschen, die hier leben und in ganz MV. Wir bekommen eine Menge an Fördermitteln und es ist unsere Pflicht, aus dem Geld auch was zu machen – oder aber ehrlich zu sagen, wenn wir das nicht schaffen. Das heißt, wir wollen voranbringen.

Aber als Fraktionschefin der Linken in der Bürgerschaft waren Sie eine der größten Kritikerinnen der Projekte am Stadthafen …

War ich das auch in Sachen Volkstheater oder Archäologisches Landesmuseum? Das war ich nie. Ja, ich habe die Buga kritisch gesehen. Richtig. Aber jetzt bin ich bald Oberbürgermeisterin – und in dieser Funktion habe ich die Beschlüsse der Bürgerschaft umzusetzen.

„Wir müssen auch endlich mal entscheiden.“ © Quelle: Ove Arscholl

Aber Sie werden sich noch mehr für den Start vorgenommen haben. Was kann Rostock noch erwarten?

Ich will einen wesentlichen Beschluss zum Ausbau der Straßenbahn aufs Gleis bringen. Wir brauchen diese wichtigen Streckenerweiterungen gegen die Blechlawinen in unserer Stadt. Ich möchte mit der RSAG und der Bürgerschaft diskutieren, welche Strecken die Bahnen nehmen. Noch in diesem Jahr möchte ich dazu einen Grundsatzbeschluss fassen. Und der dritte wichtige Punkt für mich ist ein Kulturpakt für Rostock, den ich mit der Bürgerschaft beschließen will. Wir sind uns ja im Grundsatz alle einig, dass wir mehr für die Kultur tun wollen …

Was heißt „mehr tun“ konkret?

Wir haben zwei Großprojekte vor uns: Das Archäologische Landesmuseum und das neue Volkstheater. Wir wollen, dass beide gebaut werden. Aber wir haben uns schon lange vorgenommen, uns die Kulturlandschaft anzugucken und Maßstäbe zu setzen, wie wir sie entwickeln wollen. Den Beschluss gibt es, aber es ist nichts angeschoben worden. Das möchte ich ändern. Ich möchte, dass wir zum Beispiel die freie Kulturszene stärken und stärker fördern. Denn die macht die Vielfalt der Stadt aus. Ich habe da viele Ideen, aber die würde ich gerne erst mit der Bürgerschaft besprechen.

Als Fraktionschefin waren Kinderthemen für Sie besonders wichtig. Wie sieht es damit aus?

Das wird so bleiben. Ich möchte beispielsweise mit Senator Steffen Bockhahn sprechen, wie wir schnell beim Thema gesundes, bezahlbares Schulessen vorankommen. Die Bürgerschaft hat beschlossen, dass wir das wieder in kommunale Hand nehmen. Das ist eine umfangreiche Aufgabe. Ich würde da gerne unterstützen.

Was wird sich im Rathaus und in der Stadtverwaltung ändern?

Was mir total wichtig ist – und darüber bin ich mir mit Senator Chris von Wrycz Rekowski auch einig: Wir wollen unsere Ortsämter wieder erreichbarer machen. Das müssen wir einfach verbessern. Viele Menschen haben Probleme damit, dass es nur noch eine digitale Terminvergabe gibt. Ich habe dazu etliche Beschwerden. Das wollen wir wieder ändern und dafür werden wir auch Ressourcen – Geld und Personal – in die Hand nehmen müssen. Es gibt Menschen, die keinen Zugang zur digitalen Welt haben oder kurzfristig einen Termin brauchen. So ist das Leben nun mal. Und auch für die müssen wir als Stadt erreichbar und zugänglich sein.

Die neue Rostocker Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger im Interview © Quelle: Ove Arscholl

Werden Sie die Verwaltung umbauen? Wo sehen Sie Schwachstellen?

Von Schwachstellen würde ich nicht reden. Aber ja: Ein paar Veränderungen wird es geben. Aber ich will keinen großen Verschiebebahnhof. Ich würde aber gerne den OB-Bereich auf die wesentlichen Aufgaben fokussieren und Aufgaben reduzieren. Wir schauen uns gerade an, wer welche Last noch übernehmen kann. Aber klar ist auch, dass die Senatorin und die beiden Senatoren bereits einen großen Brocken an Aufgaben vor sich haben. Und auch wir als Kommune leiden unter Personalmangel. Darum müssen wir uns kümmern. Wir müssen handlungsfähig bleiben und in den nächsten zehn Jahren 900 Stellen neu besetzen.

Was unterscheidet Sie von Ihren Vorgängern? Was werden Sie anders machen als Roland Methling oder Claus Ruhe Madsen? Dass Sie im Gegensatz zu Madsen sieben Jahre durchhalten wollen, haben Sie ja schon gesagt …

Ich habe mir das Motto „Verantwortung und Dialog“ für meine Arbeit ausgesucht. Soll heißen: Wir alle müssen Verantwortung übernehmen für die Stadt und darüber reden, was wir verändern wollen. Nicht über die Köpfe hinweg, aber entschlossen.

Ein großes Thema ist und bleibt das Eltern-Kind-Zentrum …

Ja, auch da müssen wir eine Entscheidung fällen. Es ist alles gesagt. Beide Seiten haben ihre Argumente hinreichend vorgetragen, es wurden genügend Gutachten erstellt. Für mich ist wichtig, dass wir die „Gesundheitsstadt Rostock“ im Blick haben und die bestmögliche Versorgung der Kinder. Hier geht es um die Kinder und nicht um politischen Profit. Ich führe bereits intensive Gespräche zu dem Thema – auch mit dem Land. Aktuell lähmt beide Häuser dieser Stillstand.

Wird es noch 2023 eine Entscheidung zur Kindermedizin geben?

Ja.

Auch der Wohnungsbau bleibt ein Riesenthema in Rostock.

Das stimmt. Wir haben zu wenige Wohnungen, müssen dringend neu bauen. Aber wir merken alle, dass die Krise auch die Baupreise hochtreibt. Und wir haben ein Flächenproblem: Wir brauchen Platz für Wohnungsbau, wir wollen den Nahverkehr ausbauen, Gewerbeflächen für gute Jobs schaffen und neue Grünanlagen entwickeln. Das meine ich auch mit Verantwortung übernehmen: Wir müssen gemeinsam reden und entscheiden, welche Fläche wir für welchen Bedarf nutzen. Deshalb finde ich es auch schade, dass gegen den Ausbau der Straßenbahn gleich gewettert wird. Den Stillstand zu manifestieren – das wird uns jedenfalls nicht voranbringen.