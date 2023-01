﻿80 000 Euro Miete pro Jahr: Rostocks neue Senatorin gönnt sich neue Büros mitten in der Stadt

Das „Haus des Bauens“ ist nicht mehr groß genug, sagt die Stadt: Rostocks neue Bau- und Umweltsenatorin Ute Fischer-Gäde mietet deshalb für ihren Stab neue Räume in allerbester Lage. Was es damit auf sich hat, warum es Kritik gibt und um welches bekannte Gebäude es geht.

Rostock. Gerade einmal sechs Wochen ist sie im Amt, da sorgt Rostocks neue Bau- und Umweltsenatorin zum ersten Mal für reichlich Getuschel auf den Fluren der Stadtverwaltung – und auch in der Bürgerschaft. Denn Ute Fischer-Gäde (Grüne) gönnt sich (und ihren Mitarbeitern) einen „Zweitwohnsitz“ – in allerbester Lage der Hansestadt.

Auf OZ-Anfrage bestätigte die Senatorin, dass sie für knapp 80 000 Euro neue Büros für ihren Senatsbereich anmieten will. Direkt am Neuen Markt, mit Blick auf das Rathaus und von einem der bekanntesten Immobilienbesitzer Rostocks.

Kein Platz am Holbeinplatz?

Das Bau- und das Katasteramt, das Tiefbauamt und das Amt für Mobilität, der Umwelt- und Klimaschutz der Hansestadt – fast alle Ämter aus Fischer-Gädes Zuständigkeitsbereich haben bislang dieselbe Adresse: Holbeinplatz 14. Dort – im „Haus des Bauens“ – hat auch die Senatorin ihren „Hauptarbeitsplatz“. Doch Fischer-Gäde zieht es ins Zentrum der Stadt. Aus mehreren Gründen.

Im „Haus des Bauens“ am Holbeinplatz 14 sitzen fast alle Ämter aus Fischer-Gädes Zuständigkeitsbereich. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Einer davon: Die neue Chefin will den gesamten Bau- und Umweltbereich der Stadtverwaltung neu organisieren, hat dafür mehrere „Stabsstellen“ eingerichtet. Für die ist aber am Holbeinplatz kein Platz mehr. Außerdem hat Fischer-Gäde innerhalb des Rathauses das „Kommando“ über die ehemaligen Buga-Bauprojekte übernommen – also über die geplante neue Warnowbrücke, das WarnowQuartier, den neuen Stadtpark, aber auch die Umgestaltung des Stadthafens. Auch für diese Aufgaben ist am „Stammsitz“ kein Platz mehr.

Mindestens acht Mitarbeiter – im ersten Schritt – aus Fischer-Gädes Bereich sollen deshalb künftig am Neuen Markt arbeiten. Die Stadt mietet eigens die Immobilie an, in der bisher die DKB ihre Filiale hatte. Nach OZ-Informationen müssen zwischenzeitlich auch Mitarbeiter, die bisher in Evershagen ihren Dienstsitz hatten, an den Neuen Markt umziehen. Die Büros des Rechnungsprüfungsamtes in der Falladastraße werden anderweitig benötigt: „Wir haben im Zuge der Wohngeldreform kurzfristig zusätzliche Mitarbeiter eingestellt und die sollen natürlich beim Team Wohngeld ihren Arbeitsplatz haben“, so Stadtsprecherin Kerstin Kanaa.

Gebäude gehört zum Scanhaus-Imperium

Das Gebäude Neuer Markt 11 gehört nach OZ-Informationen der HRO Invest 99 GmbH mit Sitz in Marlow. Geschäftsführer des Unternehmens: Scanhaus-Marlow-Chef und Immobilien-Großinvestor Friedemann Kunz. In diesem Jahr zahlt die Stadt 72 000 Euro für das Gebäude, 2024 steigt die Miete auf 78 000 Euro. Nebenkosten für das neue Verwaltungsgebäude: rund 4200 Euro im Jahr. Insgesamt sollen 20 Arbeitsplätze der Stadtverwaltung in das Haus ziehen. Heißt: Pro Jahr lässt sich die Stadt einen einzelnen Arbeitsplatz in Spitzenlage gut 4100 Euro Miete kosten.

Rostocks neue Senatorin gönnt sich neue Büros mitten in der Stadt. Neuer Markt 11 (Mitte) © Quelle: Dietmar Lilienthal

Genau das soll für Ärger sorgen: Rostocks designierte neue Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) soll bereits interveniert haben. Auch Finanzsenator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) habe Bedenken angemeldet, will in der Immobilie mehr Mitarbeiter unterbringen – und so an anderer Stelle Geld sparen.

Kritik aus der Stadtpolitik gibt es bislang nur hinter vorgehaltener Hand – und auch nicht nur an der Senatorin: Seit Jahren sei in der Stadtverwaltung bekannt, dass Büroräume fehlen und im Zweifel für teures Geld angemietet werden müssen. Ein Anbau für das Rathaus ist seit fast einem Jahrzehnt in Planung. Nur geht es nicht voran.

Rostocks Senatorin selbst bleibt am Holbeinplatz

Gerüchte, wonach Fischer-Gäde selbst in die neue Immobilie umziehen wolle, weist Stadtsprecherin Kerstin Kanaa zurück: „Die Senatorin behält ihr Büro weiterhin im Haus des Bauens.“

Aber: Perspektivisch soll das Gebäude am Neuen Markt zum „Stadtbau-Haus Rostock“ werden, sagt Kanaa. „Eine offene und zentrale Anlaufstelle für Einwohner, um die Verwaltung sichtbar und ansprechbar zu machen.“ Was das konkret bedeutet, lassen Kanaa und Fischer-Gäde noch offen. Nur so viel: Im „Stadtbau-Haus“ sollen Bürger sich über Vorhaben, Projekte und Bauten informieren, austauschen und auch mitreden dürfen. Eine Art „Servicecenter“ der Stadt rund um Bauen, Verkehr und Umwelt.