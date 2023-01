﻿Rostocks neuer Kripo-Chef: So will er die Hansestadt sicherer machen

Cyberkriminalität, Kinder-Pornografie und Betrugsmaschen: Die Kriminalpolizei in Rostock hatte in den vergangenen Jahren alle Hände voll zu tun. Verstärkung gibt es jetzt von Peter Balschmiter. Er ist seit Anfang Dezember der neue Chef der Kripo.

Innenminister Christan Pegel hat am Dienstag den Leitenden Kriminaldirektor Peter Balschmiter als Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Rostock und Kriminaloberrat Dirk Hoffmann als Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin offiziell in ihr Amt eingeführt.

Rostock/Waldeck. Die Kriminalpolizei Rostock hat einen neuen Leiter: Anfang Dezember bezog Peter Balschmiter seinen Chefposten in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Am Dienstagnachmittag ist er nun von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christan Pegel (SPD) im Polizeizentrum Waldeck feierlich in sein Amt eingeführt worden.

Für den 60-Jährigen ist es wie ein berufliches Nachhausekommen. „Zurück zu den Wurzeln“, sagt er selbst. Die Hansestadt kenne er genau. In Rostock sei er nicht nur geboren und aufgewachsen. Vor mehr als 40 Jahren startete er hier zudem seine Polizeikarriere – „in der Ulmenstraße“, fügt der neue Kripo-Chef hinzu.

Seitdem habe er viele Posten und Standorte durchlaufen. War Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Stralsund und des Fachbereichs Polizei an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow und arbeitete in Rampe (Landkreis Ludwigslust-Parchim). „Nun ist es schön, auch mal wieder zu Hause, in der Nähe meiner Familie zu sein“, sagt Balschmiter.

Kriminalpolizei Rostock vor neuen Herausforderungen

Er weiß, den Rückhalt von seinen Liebsten werde er in nächster Zeit brauchen. Denn schwere Aufgaben warten auf ihn, wie Polizeipräsidentin Anja Hamann betont. Der Grund: „Die Kriminalpolizei steht derzeit vor neuen Herausforderungen, sowohl technischer als auch fachlicher Art“, führt sie fort.

Der neue Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Rostock: Peter Balschmiter © Quelle: Dietmar Lilienthal

Besonders im Bereich der Cyberkriminalität würden die Täter oftmals zu neuesten Techniken greifen. Ihr Vorgehen werde immer ausgeklügelter und perfider. „Die Kriminalität und ihre Erscheinungsformen sind im Wandel. Tatorte sind immer öfter Smart-Orte. Daher ist es wichtig, dass wir stets auf dem neusten Stand sind“, betont zudem Referatsleiter Heiko Tesch. Hier kämen sämtliche Leiter der Kriminalpolizeiinspektionen ins Spiel. „Als Kapitäne ihrer Dienststellen sind sie für die Weiterentwicklung der Landespolizei mitverantwortlich.“

Kripo Rostock sagt Cyberkriminalität Kampf an

Dass die Erwartungen an ihn hoch sind, habe Balschmiter bereits an seinem ersten Arbeitstag gemerkt, wie er berichtet. „Ich sehe es als Herausforderung und Ansporn zugleich“, sagt er mit einem Lächeln. Der Leitende Kriminaldirektor habe sich zum Ziel gesetzt, die Kriminalpolizeiinspektion Rostock in den nächsten Monaten genau unter die Lupe zu nehmen. „Zusammen mit allen Mitarbeitern wollen wir schauen, was gut läuft und an welchen Stellen wir unsere Arbeit noch besser organisieren und gestalten können.“

Nur so und in enger Zusammenarbeit mit anderen Behörden könnte der Cyberkriminalität, aber auch der Rauschgift- und der organisierten Kriminalität langfristig und mit Erfolg entgegengewirkt werden. „Uns steht eine aufregende Zeit bevor. Aber gemeinsam können wir die Herausforderungen meistern“, so Balschmiter abschließend.

Kripo Schwerin hat auch einen neuen Leiter

Neben der Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat in diesem Jahr auch die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin einen neuen Leiter bekommen. Seit dem 1. Januar hat Dirk Hoffmann den Posten inne. Von 2019 bis 2021 leitete der 47-jährige Kriminaloberrat die Kriminalpolizeiinspektion Anklam. „In den vergangenen 16 Monaten konnte das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung von seiner Expertise als Leiter des Projekts ,Fortentwicklung der Kriminalpolizei’ profitieren. Nun wird er genau diese für die gesamte Kriminalpolizei im Land aufbereiteten Optimierungsvorschläge in Schwerin in die Praxis umsetzen“, sagt Innenminister Pegel.

Mit der Besetzung der beiden Chefposten in Schwerin und Rostock ist er sehr zufrieden. „Damit blicken wir positiv in die Zukunft.“