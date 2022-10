﻿Hinter den Kulissen in Rostocks neuer Mensa: So kommt das Essen auf den Tisch

Mehr als 1000 Portionen gehen in der neuen „Mensa Ulme“ in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) täglich über den Tisch. Die Nachfrage ist hoch – schon fast zu hoch, weshalb vorerst kein Frühstück mehr angeboten wird. Die OSTSEE-ZEITUNG durfte einen Blick in die Großküche werfen.

Rostock. Noch ist es still vor den Türen der neuen Mensa in der Ulmenstraße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Nur ein paar hungrige Gäste haben um kurz nach 9 Uhr den Weg in die zweitgrößte Kantine des Studierendenwerks Rostock-Wismar gefunden. Sie ordern einen Kaffee, wählen ein Croissant, Kuchen oder Rührei. Es ist vorerst das letzte Mal, dass es am neuen Standort schon vor 11 Uhr etwas zu essen gibt. Denn das Frühstücksangebot wird nur eine Woche nach der Eröffnung wieder gestrichen. „Das tut mir wirklich im Herzen weh, aber es ist zurzeit einfach nicht leistbar, weil das Geschäft am Abend die Erwartungen deutlich übersteigt“, so Mensaleiter Christoph Peters.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gerechnet hatten wir mit 80 Portionen. Tatsächlich haben wir in der ersten Woche aber jeden Abend 160 bis 180 Essen verkauft. Das schafft ein Koch allein nicht“, so Peters. Auch die Servicekräfte könnten nicht von morgens bis abends durcharbeiten. Um die Versorgung von Studierenden, Universitätspersonal und Gästen also mittags und abends absichern zu können, wurden die Dienstpläne der 22 Mitarbeiter neu geordnet.

Mensa „Ulme“ in Rostock wird drei Mal pro Woche beliefert

Wenn es über Mittag richtig voll ist, sind sie alle gleichzeitig im Einsatz. Und bereits am Vormittag voll damit beschäftigt, das Essen rechtzeitig zum großen Ansturm auf den Tisch zu bringen. Bis 11 Uhr müssen Köche, Küchenhilfen und Servicekräfte alles vorbereitet haben. Dann stehen die hungrigen Gäste bereits Schlange, um ihre Auswahl aus dem Angebot an Salaten, Fleisch- und Fischgerichten, vegetarischen und veganen Speisen sowie Desserts zu treffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch zurück zum Anfang: Der erste Schritt auf dem Weg zum Mensaessen ist die Warenannahme. Über eine Art Schleuse im hinteren Teil des Gebäudes werden die Lebensmittel angeliefert. Theoretisch könne er jeden Tag einen Lkw kommen lassen, so Peters. Doch versuche er, die Bestellungen auf drei Tage in der Woche zu bündeln, um Ressourcen zu schonen. Wenn die Lieferanten die Rollwagen voll mit frischem Gemüse und Fleisch, ganzen Stiegen voll Milch und allerlei Konserven gebracht haben, kontrolliert ein Lagermitarbeiter, ob alles vollständig ist und verstaut die Kisten und Kartons in den entsprechenden Räumen und Kühlhäusern.

Neue Rostocker Mensa verbraucht bis zu 70 Kilo Kartoffeln täglich

Während das passiert, herrscht in der Küche bereits reger Betrieb. Immer wieder huschen Mitarbeiter an den Kartons vorbei, die noch darauf warten, eingeräumt zu werden. „Wir haben teilweise wenig Platz, aber er wurde optimal genutzt“, so Peters, der die neue Mensa mitgeplant hat, als er noch für die Interimsvariante auf dem Ulmencampus zuständig war. Dass die Gänge, Lager und Küchen mitunter ein bisschen schmal ausgefallen sind, habe auch Vorteile: kurze Wege.

Die führen einen Teil der Küchenhilfen, die das Team unter der Woche von 10 bis 14 Uhr unterstützen, in die kalte Küche. Dort werden Salate vorbereitet – an diesem Tag gibt es unter anderem einen Bauernsalat mit Paprika, einen Linsensalat und eine mediterrane Variante mit Chinakohl. Auch das frische Gemüse, das später in die warmen Speisen kommt, wird in der kalten Küche geschnippelt, für Pfannen- und Wokgerichte, zum Beispiel.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Daraus, dass nicht immer alles komplett vor Ort geschält und geputzt wird, macht Küchenchef Peters keinen Hehl. „Wir verbrauchen täglich rund 60 bis 70 Kilogramm Kartoffeln pro Tag. Die bekommen wir bereits geschält. Das würden wir hier selbst gar nicht schaffen.“ Das Gleiche gelte beispielsweise für Steckrüben. Ebenfalls zu aufwendig, um sie in der Großküche zu bearbeiten, seien Brokkoliröschen. Die kommen aus der Tiefkühltruhe in die Pfanne. Dafür werden die Möhren wiederum frisch dazugegeben.

„Wir versuchen immer, den Spagat aus frischen Produkten und Convenience zu schaffen“, so Peters. Täglich vor Ort frisch gepresst werden Apfel- und Orangensäfte, die ebenso in der kalten Küche entstehen wie die Dips: rote Salsa, Kräuterquark, Hummus oder eine Variante namens Soja-Radieschen. Auf dem Dessert-Speiseplan stehen eine Panna Cotta, Joghurt-Cremes und Puddings – alles gut gekühlt.

Eine neue Mensa mit 400 Sitzplätzen wurde am Mittwoch in der Rostocker Ulmenstraße eingeweiht. Der offizielle Betrieb beginnt am 4. Oktober. © Quelle: Katrin Zimmer

Während sich die kalten Speisen alle relativ ruhig verhalten, ist es im Nebenraum schon deutlich lauter. Dort brutzelt eine nicht unerhebliche Menge Bratkartoffeln in einer überdimensionalen Pfanne. In der können die Köche über Nacht und mehrere Stunden auch schonend schmoren, erklärt Mensaleiter Peters. Am anderen Ende des Raumes schäumt und blubbert die Fritteuse, während sie Pommes bräunt, die in Körben schwimmen.

Cook-and-chill-Verfahren bringt Speisen auf den Punkt

Weiter um die Ecke stehen mehrere Konvektomaten, spezielle Heißluftöfen, ohne die das Team kaum eine Chance hätte, alle Gerichte im richtigen Moment auf Temperatur zu bringen. Fällt einer von ihnen aus, ist guter Rat teuer. So wie heute. Christoph Peters ist anzusehen, wie es in seinem Kopf rattert und er eine Notvariante ersinnt. In einem tadellos funktionieren Ofen dagegen liegen zahlreiche Hähnchenschnitzel, paniert mit Ei und Mandel. Sie wurden am Vormittag – so wie fast alle warmen Speisen – vorgegart und warten in metallenen Behältern auf ihren finalen Einsatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostocks neue Mensa in Zahlen Die neue Mensa in der Rostocker Ulmenstraße wurde am 4. Oktober offiziell eröffnet. Sie ist mit etwa 400 Sitzplätzen die zweitgrößte ihrer Art in der Hansestadt. Überragt wird sie nur von der Südstadtmensa. Bereits in der ersten Woche gingen laut Angaben von Mensaleiter Christoph Peters täglich 1100 Portionen über die Theken. Es sei davon auszugehen, dass sich diese Zahl sukzessive auf bis zu 1800 Essen pro Tag erhöhen werde. Gekocht wird in der Mensa „Ulme“ den ganzen Tag über. Von 11 bis 14 Uhr gibt es Mittag, von 17 bis 22 Uhr Abendessen. Zwischendurch werden durchgängig Snacks in der Caféteria angeboten. Wählen können Gäste zwischen fünf bis acht Gerichten, darunter klassische, aber immer auch vegetarische und vegane Speisen. Das Frühstück mussten Peters und sein 22-köpfiges Team zunächst auf Eis legen. Ohne zusätzliches Personal sei das nicht zu stemmen, so der Küchenchef. Gebaut wurden die neue Mensa in Rostock sowie das angrenzende Studierendenwohnheim mit 70 Plätzen in etwas mehr als zwei Jahren. Für die neue Kantine hat das Studierendenwerk Rostock-Wismar elf Millionen Euro investiert, das Wohnheim kostete weitere sechs Millionen. Etwa ein Viertel der Kosten übernahm die Landesregierung.

Beim sogenannten Cook-and-chill-Verfahren wird beispielsweise die Gemüsepfanne mit Kokosmilch nur genau so weit gekocht, dass sie später noch ein paar Minuten im Konvektomaten aushalten kann, ohne dass alles matschig würde. Gleiches Schicksal trifft Reis, Brokkoli oder Kassler-Scheiben in Soße. „Bei uns wird in Chargen gekocht“, so Peters. Immer dann, wenn an der Theke etwas zur Neige geht, wird nachgeschoben. Der Vorteil: Dadurch, dass keine Massen in den einzelnen Behälter liegen, können die Portionen, die am Mittag übrig bleiben, auch am Abend noch ihre finalen Minuten im Ofen bekommen – oder sogar am nächsten Tag Verwendung finden.

Spülmaschine der Rostocker Mensa wäscht am laufenden Band

Und während die Schlange vor den Mensatüren immer länger wird, schaffen es die letzten Behältnisse mit Gemüse, Beilagen und Fleisch auf die heißen Platten der Theken – bereit, um von hungrigen Gästen auf den Teller geladen zu werden. Doch an eine Pause ist hinter den Kulissen noch lange nicht zu denken. Bevor der große Schwung mit schmutzigem Geschirr auf den Tabletts in die Waschküche gelangt, müssen Töpfe, Pfannen und Kellen gereinigt werden, die am Vormittag in Gebrauch waren.

Ohne die automatische Spülmaschine würde das Team das kaum schaffen. Die wäscht im wahrsten Sinne am laufenden Band: Vorne fahren die Tabletts mit Tellern, Tassen und Besteck hinein, auf der anderen Seite kommt dann alles blitzeblank und dampfend heiß wieder heraus. „Wenn die mal ausfällt, dann haben wir echt ein Problem“, so Mensaleiter Peters. Denn mehr als 1000 Teller mit der Hand abzuwaschen, dafür bräuchte es quasi eine komplette Extraschicht – und schon jetzt fehlt es an Servicekräften und Küchenhilfen. Erst wenn die gefunden sind, wird es auch wieder Frühstück in der „Mensa Ulme“ geben.