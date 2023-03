﻿Rostocks neuer Stadthafen: Dieses Großprojekt muss schon verschoben werden

Die gute Nachricht: Stadt und Land halten weiter an den Großprojekten für den Rostocker Stadthafen fest, die Planungen sollen weitergehen. Wenigstens bis April: Dann wird die Landesregierung nach OZ-Informationen entscheiden, wie viel Geld Rostock noch bekommt. Ein Buga-Projekt hat das Rathaus selbst bereits in die ferne Zukunft verschoben.

Rostock. Das neue Volkstheater und das Archäologische Landesmuseum sind gesetzt. Doch was wird angesichts steigender Baukosten aus den anderen Großprojekten rund um den Rostocker Stadthafen? Nach OZ-Informationen wollen Stadt und Land in gut vier Wochen eine Entscheidung treffen, was nun wirklich gebaut wird und was nicht.

Das jedenfalls ist das Ergebnis eines Gipfels am Dienstagnachmittag im Rathaus. Die Stadt spricht von einem „Arbeitstreffen“, andere Quellen hingegen von einem „Krisentreffen“. Denn schon jetzt ist klar: Etliche Projekte aus der ehemaligen Buga-2025-Planung wird es so nicht geben. Jedenfalls nicht auf absehbare Zeit.

Kosten für Rostocks Buga-Projekte steigen – immer weiter?

Schon seit einigen Wochen ist bekannt, dass auf Stadt und Land enorme Mehrkosten zukommen: Die großen Vorhaben – die neue Warnowbrücke, das Warnow-Quartier im Osthafen, die Umgestaltung des Stadthafens zu einer grünen Dünenlandschaft – sollen mittlerweile um die 185 Millionen Euro kosten. Das finanzielle Damoklesschwert liegt aber im Untergrund: Für neue Entwässerungen und unterirdischen Flutschutz könnten mindestens 60 weitere Millionen hinzukommen.

Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) sieht dennoch Chancen, dass die Wunschvorhaben der Bürgerschaft kommen könnten: „Wir haben uns ehrlich und offen ausgetauscht – zum aktuellen Stand der Planungen, zu den Kosten und den Herausforderungen“, sagte sie der OZ nach dem Treffen. Und es bleibe dabei: Brücke, Quartier und neuer Stadthafen seien weiterhin gesetzt. „Stadt und Land sind sich einig, dass wir diese Vorhaben weiterhin für sinnvoll halten und nicht in Zweifel ziehen. Die Planungen gehen also weiter.“

Dünen statt Beton: Ende April soll es eine Entscheidung geben, ob Rostocks Stadthafen noch so umgestaltet werden kann. © Quelle: Hansestadt Rostock

Neue Gutachten sollen Klarheit für Rostocker Planer bringen

Kröger sagt, die Stadt müsse sich beeilen: „Wir müssen alle Planungen beschleunigen.“ Denn die Zeit, um Fördermittel für die Vorhaben zu bekommen, läuft ab. Im April, so die Rathauschefin, werde sich das Kabinett in Schwerin erneut mit Rostocks Großprojekten befassen. Was Kröger nicht sagt: Dann entscheidet sich, wie viel Geld die Hansestadt wirklich noch bekommt – und was sie sich nicht mehr leisten kann.

Auch die zuständige Bau- und Umweltsenatorin Ute Fischer-Gäde (Grüne) spricht von enormen Herausforderungen: „Wir haben zwei große Fragezeichen über unseren Vorhaben – die Kosten für die neue Entwässerung und die Statik der Warnowbrücke.“ In den kommenden Wochen erwartet sie zwei Gutachten: „Dann wissen wir erstens, wie teuer die unterirdischen Vorhaben werden könnten – und wir wissen, wie wir die Statik der Fußgänger- und Radfahrerbrücke anpassen müssen, damit sie einer Kollision sicher standhält.“

Stadtpark in Gehlsdorf: Dieses Projekt bleibt vorerst liegen

Fischer-Gäde weiter: „Allen ist klar, dass sich die Kosten in allen Bereich nach oben entwickeln – und sicher werden wir auch über ‚Veränderungen‘ reden, über mögliche Einsparmöglichkeiten“, so die Senatorin. Ein Großprojekt jedenfalls hat die Stadt selbst bereits hintanstellen müssen: „Wir arbeiten weiterhin auch an den Plänen für den neuen Stadtpark auf der ehemaligen Deponie in Gehlsdorf. Aber Fakt ist auch: Derzeit kriegen wir dafür keine Förderung.“

Rostock habe das Vorhaben deshalb nicht aufgegeben, aber verschoben. „Wir suchen neue Fördertöpfe dafür. Aber wann der Park kommt, in welcher Form und Größe – das ist offen.“ Fischer-Gäde sagt nur: „Das Projekt ist zu toll, um es aufzugeben.“