Rostocks wohl buntestes Eiscafé hat in der KTV eröffnet: Im Eckhaus am Brink zog vor Monaten der Lila Bäcker aus. Nun hat Fröhlich Frozen Yogurt ein großes Café. Mitarbeiterin Helene Dieckmann verkauft Eis an dem fast fünf Meter langen Verkaufstresen mit über 100 Toppings.

Farbenfroh und frostige Leckereien: Nach monatelangen Bauarbeiten am prominenten Eckhaus am Brink 4 in der Rostocker KTV hat Fröhlich Frozen Yogurt sein erstes großes Eiscafé eröffnet. Was die Kunden hier erwartet, welche Neuheiten es gibt und was Kunden sagen.

