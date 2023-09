﻿Rostocks neues Volkstheater: Stadt zeigt weitere Bilder und nennt Details zum Millionenprojekt

Autobahn voll gesperrt

Auto fährt auf A20 bei Bad Doberan in Baustellen-Schutzwand – Fahrer bei Unfall verletzt

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Donnerstag auf der A 20 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er prallte im Abschnitt der Baustelle bei Bad Doberan erst in die Leitplanke und steuerte den Pkw dann in die Schutzwand, die beide provisorischen Fahrspuren trennt.