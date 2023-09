Mehr als drei Jahrzehnte wird in Rostock über ein neues Gebäude für das Volkstheater diskutiert. Kein Wunder, dass die Kosten über die Jahre für den Neubau immer höher wurden. 208 Millionen Euro soll es nun kosten – viel zu viel, wie der Großteil der OZ-Leserinnen und -Leser findet.

Rostock. 24 Millionen Euro mehr als ursprünglich veranschlagt soll der Theaterneubau in Rostock kosten, so hat es die Stadtverwaltung in dieser Woche verlauten lassen. Anfänglich waren rund 184 Millionen Euro für den Bau vorgesehen, nun sollen es 208 Millionen Euro werden.