Rostock. Aufgewachsen in ländlicher Idylle, das Abitur in der Tasche und frisch einberufen zum Wehrdienst in Berlin: Rostocks OB-Kandidat Michael Ebert steht dazu, dass er als 18-Jähriger beim Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ angestellt war und damit auf dem Papier zum Ministerium für Staatssicherheit (MfS) gehörte. „Ich bin vom System indoktriniert und instrumentalisiert worden“, sagt der 52-Jährige heute.

Noch während des letzten Sommers nach der Schulzeit sei er hin- und hergerissen gewesen, wie es für ihn persönlich weitergeht. „Ich habe auch überlegt, alles hinzuschmeißen und Lehrer zu werden, weil mir die Arbeit mit Kindern Spaß gemacht hat“, so Ebert.

Ebert: „Ich habe keine Informationen für die Stasi beschafft“

Im Sommer 1988 sei er zwar formal beim Wachregiment angestellt gewesen, habe dort aber nie gearbeitet, sondern sei stattdessen zum Studium an die Offiziershochschule nach Dresden gegangen. „Wer weiß, vielleicht wäre ich nach dem Abschluss zurück zum Regiment. Aber es kam ja mit der politischen Wende alles anders“, erklärt der frühere Rostocker Polizeichef. Im Zuge seiner aktuellen Bewerbung als Oberbürgermeister der Hansestadt hat Ebert seine Vergangenheit komplett offengelegt und gleichzeitig klargestellt, dass er für das MfS keine Informationen beschafft, gesammelt oder weitergeleitet habe.

Für Burkhard Bley, den stellvertretenden Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in MV, gibt es deshalb auch erst einmal keinen Grund, an Eberts formeller Eignung für das höchste Amt der Stadt zu zweifeln. „Wenn er das so erklärt hat und es in seiner beruflichen Laufbahn auch schon mehrfach entsprechend überprüft wurde, sollte man davon ausgehen, dass das auch der Wahrheit entspricht“, so Bley.

Stellvertretender Landesbeauftragter für Mecklenburg-Vorpommern für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR

Ebert ist als amtierender Direktor des Landesbereitschaftspolizeiamtes ein Beamter auf Lebenszeit. „Vor der Einstellung musste er deshalb erklären, dass er sich nicht als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) beim Ministerium für Staatssicherheit verpflichtet hatte, nicht an konspirativen Treffen teilgenommen, Geld oder Präsente angenommen hatte“, nennt Bley die Formalien. Bei der entsprechenden Überprüfung würden auch alle noch vorhandenen Unterlagen gesichtet.

Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ war militärische Einheit der Stasi

Eines stellt Bley aber auch klar: „Wenn man in diesem Wachregiment gedient hat, gilt man ganz formal und nach Stasi-Unterlagen-Gesetz als hauptamtlicher Mitarbeiter des MfS.“ Das Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ sei damals eine Art militärische Einheit des Ministeriums für Staatssicherheit gewesen. In Spitzenzeiten hätten dort rund 11 000 Männer gedient. „Achtzig Prozent davon haben sich für einen freiwilligen dreijährigen Dienst gemeldet, der eine Alternative zum Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee war“, so Bley.

Laut Stasi-Unterlagen-Archiv wollten die SED-Führung und Erich Mielke in den Angehörigen des Wachregiments politische Soldaten sehen, die in einem besonderen Treueverhältnis zur Partei- und Staatsführung stehen sollten. Ihre Sonderstellung wurde durch einen besonderen Fahneneid, Uniformen aus Offiziersstoff, Ärmelstreifen und durch eine bessere Besoldung unterstrichen.

Eine der Hauptaufgaben des Regiments war laut Burkhard Bley beispielsweise der Objektschutz – „und nicht unbedingt Tätigkeiten, die darauf gerichtet waren, jemanden zu bespitzeln“, erklärt der Experte. Aber natürlich sei auch das Wachregiment Teil des Unterdrückungsapparates gewesen „und hätte im Ernstfall die SED und das MfS mit militärischen Mitteln schützen müssen“.

Junge Männer, die an das System glaubten

Deshalb seien dort eher keine Widerstandskämpfer zu finden gewesen. Sondern junge Männer, die an das System glaubten. „Da wurde auch nach den Familien geschaut oder ob jemand vorher bei den Pionieren aktiv war. Es wurde niemand einberufen, der ein Sicherheitsrisiko dargestellt hätte. Aber in einer Diktatur überlebt man eben am besten durch Anpassung“, sagt Bley.

Michael Ebert betont, dass er im Laufe seiner ganzen bisherigen Karriere immer der freiheitlich demokratischen Grundordnung gedient habe. „Das Grundgesetz ist meine Handlungsmaxime und ich trage es im Herzen“, so der 52-Jährige. Auch der Rostocker Wahlausschuss hatte keinerlei Bedenken, Ebert als Kandidaten für die OB-Wahl am 13. November zuzulassen.

Gerade bei bestimmten Führungspositionen oder Wahlbeamtenstellen gehört die Überprüfung auf eine mögliche Stasi-Tätigkeit immer noch zum Verfahren, auch wenn zunehmend jüngere Generationen nachfolgen. „Dennoch halte ich solche Abfragen nach wie vor für sehr wichtig, solange es Menschen gibt, die 1990 älter als 18 Jahre waren und bei denen eine Stasi-Tätigkeit möglich war“, sagt Burkhard Bley. Und dafür gebe es vor allem einen Grund: „Die Wähler brauchen Transparenz, um selbst entscheiden zu können.“