Airbeat One Festival 2023: Run auf günstige Tickets – was Fans jetzt wissen müssen

Norddeutschlands größtes Electro-Open-Air feiert 20. Geburtstag, das Airbeat One Festival steigt im Juli 2023 auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe. Die Nachfrage ist groß, der Run auf die Tickets in der Pre-Sale-Phase 1 auch. Was Fans jetzt zum Vorverkauf und den Preisen wissen müssen.