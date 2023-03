﻿Rostocks Ostermarkt eröffnet: Preise, Karussells, Aktionen – worauf sich Besucher freuen können

Am Freitag wird der Ostermarkt in Rostock eröffnet. Viele Buden bieten leckeres Essen wie Bratwurst, Crêpes oder Backbananen sowie heiße Getränke an. Riesenrad, Autoscooter, Greif-Automaten und Co versprechen Spaß. Teuer oder billig – was kosten Snacks und Fahrgeschäfte? Was gibt es Neues auf dem Markt? Die OZ hat sich vorab umgesehen.

Rostock. Rostocks Ostermarkt öffnet am Freitag, 31. März, seine Pforten. In den kommenden 16 Tagen ist in der Innenstadt Rummel. Dass die ersten Besucher mit seinen Hot-Wheels-Autoscootern losdüsen, kann Lothar Welte kaum erwarten. „Endlich geht’s wieder los“, sagt der Chef des Schaustellerverbandes MV und lacht.

Für Welte und 62 weitere Händler ist der Rostocker Ostermarkt der Start in die Saison 2023 und die erste Gelegenheit des Jahres, die nach der Winterpause leeren Kassen wieder aufzufüllen. Noch wenige Stunden vor der Eröffnung werden die letzten Fahrgeschäfte startklar gemacht und die Buden mit dem bestückt, was viele Besucher anlocken soll. Zum Beispiel leckerem Essen.

Backbanane und Bratwurst, Crêpes und Fladenbrot – so lassen sich viele den Start in den Frühling schmecken. An insgesamt 26 Stände sind Snacks für jeden Geschmack zu haben. Auf dem Neuen Markt etwa soll Kandiertes Besuchern den Tag versüßen: Liebesäpfel für 2 Euro das Stück liegen in der Auslage eingebettet zwischen Schokospießen und gebrannten Nüssen.

Fruchtiges Osterwasser und Glühwein

An der Hansebar auf dem Neuen Markt lässt Elisabeth Upleger die Kaffeemaschine heißlaufen. Passend zur Jahreszeit will sie aber hauptsächlich Fruchtiges ausschenken.

Osterwasser aus Weihnachtsmarkttassen: Elisabeth Upleger freut sich auf viele Besucher. © Quelle: Ove Arscholl

„Wir haben Aperol Spritz und leckere Erdbeerbowle im Angebot“, sagt sie. Einen Jahrmarktdauerbrenner hat sie auch: Glühwein. Den schenkt sie als Osterwasser-Alternative in Weihnachtsmarkttassen für 3,50 Euro pro Becher aus.

In der Kröpi werden Steaks, Bratwurst und herzhaftes Veggie-Food serviert, zum Beispiel Bauernhandbrot für 6 Euro. Dahinschmelzen sollen Kunden beim Angebot von Ostermarkt-Neuling Nemo Borowski und seinem „Mister Cheese“: Hier gibt es Streetfood-Variationen mit Schweizer Raclette-Käse.

Deko und Geschenke fürs Osterfest

Wer noch Deko oder Geschenke fürs Osterfest sucht, kann auf der Bummelmeile fündig werden: 21 Händler haben ihre Stände aufgebaut und bieten Kunsthandwerk, Textilien, Schmuck und Köstlichkeiten wie Honig oder Eierlikör an. Von Letzterem hat die Firma Liebelei-Liköre etliche Flaschen von Chemnitz mit nach Rostock gebracht. „Einen besseren Eierlikör gibt es nicht“, verspricht ein Mitarbeiter und füllt die Auslage auf. In den Genuss des österlichen Tropfens kommt, wer 9,49 Euro für die 0,2-Liter-Flasche zahlt.

Für nahezu dieselbe Summe bietet Heinz-Bodo Schmidt seinen Bestseller an: Motivholzbrettchen für Kinder. „Der Renner bei uns“, sagt er. Mit seinem Stand „Schönes & Praktisches“, an dem er Haushaltsartikel, Holzwaren und Bürsten aller Art vertreibt, ist der Usedomer Dauergast auf dem Rostocker Ostermarkt. „Seit 26 Jahren bin ich dabei.“ Für dieses Jahr rechne er sich gute Geschäfte aus. Nur eines trübt die Stimmung: Ihm fehlen Mitarbeiter. „Die Hanse Sail musste ich deshalb absagen.“ Den Ostermarkt aber wolle er sich um keinen Preis entgehen lassen.

Heinz-Bodo Schmidt verkauft in seinem Stand „Schönes & Praktisches – Holz, Bürsten & mehr“ auf dem Rostocker Ostermarkt. © Quelle: Ove Arscholl

Fahrgeschäfte mit stabilen Preisen

Apropos Preis: Der sei, was die Fahrgeschäfte angehe, stabil, sagt Schaustellerchef Lothar Welte. Eine Runde mit seinem Autoscooter etwa kostet 4 Euro und damit genauso viel wie beim Weihnachtsmarkt. Ähnlich sehe es bei seinen Kollegen aus. Der Grund: Die Betreiber könnten es sich schlicht nicht leisten, stetig steigende Kosten an die Kunden weiterzugeben. „Sonst bleiben sie weg“, sagt Welte. Dass Verbraucher sparen, habe der Weihnachtsmarkt gezeigt. „Wir hatten einen großen Besucheransturm, aber beim Geldausgeben waren die Leute verhalten.“

Schaustellerchef Lothar Welte erklärt, warum die Preise bei den Fahrgeschäften stabil geblieben sind. © Quelle: Ove Arscholl

Damit sich auch Menschen mit schmalem Budget den Rummel leisten können, haben der Veranstalter, die Rostocker Großmarkt GmbH, und der Schaustellerverband verschiedene Aktionen geplant. Mittwochs gibt es Vergünstigungen für Familien, am Tag des Miteinanders (6. April) können Kitakinder zwischen 10 und 14 Uhr kostenlos in Kinderkarussells mitfahren. Auf Geschenke hoffen können Frühaufsteher am 6. und 8. April: Dann warten jeweils 50 Osterbeutel, gefüllt mit Süßigkeiten sowie Zoo- und Kinofreikarten, darauf, gefunden zu werden.

Beata Dudek verkauft Osterdekoration in der Kröpeliner Straße. © Quelle: Ove Arscholl

Großes Angebot für Shopping-Queens und -Kings

Wer selbst Geschenke shoppen will, muss nicht lange suchen: 21 Stände bieten an, womit sich das Osternest bereichern oder Haus und Hof für das nahende Fest aufhübschen lassen. Gewürze, Kräuter, Spirituosen, Schnitzereien und Keramik werden feilgeboten. Ein besonderes Osterpräsent können beispielsweise Marc Pröppers Kunden erwerben: ein poliertes Septarien-Ei aus Madagaskar mit glitzernder Geode für 98 Euro. An schmucken Mineralien mangelt’s an Pröppers „Edles aus Stein“-Stand nicht: Von der Bergkristallkette über Dekofiguren und Fossilien in allen Größen, Farben und Formen ist alles dabei. Der Händler ist zuversichtlich, dass er dafür Abnehmer findet. Schon beim Weihnachtsmarkt habe sich gezeigt, „dass die Leute Nachholbedarf haben.“

Händler Marc Pröpper zeigt ein Septarien-Ei. © Quelle: Ove Arscholl

Riesenrad lädt zur Fahrt auf dem Rostocker Ostermarkt

Damit die Kassen klingeln und möglichst viele Menschen kommen, hoffen die Händler auf gutes Wetter. Für sonnige Laune sollen auch die Fahrgeschäfte – darunter fünf Kinderkarussells – sorgen. Einer feiert Premiere: „Jump Street“, ein klassisches Scheibenwischerfahrgeschäft, ist erstmalig auf dem Ostermarkt. Hier werden bis zu 18 Personen ordentlich durchgeschüttelt. Auch das Wiener Sportrad verspricht Passagieren einen ordentlichen Adrenalinschub. Wer es gemütlicher mag, nimmt in einer Gondel des Riesenrads „Star of Berlin“ Platz und lässt den Blick aus 33 Meter Höhe über Rostocks Innenstadt schweifen. Für kleines Geld gibt’s an der Losbude oder beim Entenangeln die Aussicht auf Gewinne.

Ein Gewinn soll der Ostermarkt für alle sein – für Besucher und Markthändler. Klar, Letztere müssen mit dem Spaß Geld verdienen. Mehr noch als finanzielles Interesse treibe ihn und seine Kollegen aber ein Ziel an, sagt Lothar Welte. „Es ist unsere Berufung, anderen Freude zu schenken.“