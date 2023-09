﻿Für mehr Sauberkeit: Rostock will Schilder aufstellen wie in New York

Rostock. Ob Barnstorfer Wald, Lindenpark oder Wallanlagen: Rostocks Parks und Grünanlagen sollen sauberer werden. Das ist das erklärte Ziel der Fraktion von CDU und UFR in der Bürgerschaft. Um dieses zu erreichen, könnten neue Schilder in den städtischen Grünanlagen aufgestellt werden, die auf die Problematik hinweisen.

Statt mit Verboten zu drohen, soll eine freundliche, personalisierte Ansprache gewählt werden, die Parkbesuchern als Vorbild vorangeht. „In anderen Städten, zum Beispiel im Central Park in New York, wird viel stärker und positiver auf die Einwohner zugegangen“, erklärte CDU-Mitglied Heinrich Prophet.

Grüne: Ein Rostocker Park soll zu Pilotprojekt auserkoren werden

„Please leash and clean up after your dog“ heißt es dort etwa, also zu Deutsch: „Bitte nimm deinen Hund an die Leine und mach hinter ihm sauber.“ Auf diese Art und Weise, so die Ansicht der Fraktion, könne mehr erreicht werden, als mit restriktiven Vorgaben und Verboten.

Das begrüßte auch die Vorsitzende der Grünen in der Rostocker Bürgerschaft, Andrea Krönert. Von sauberen Parks würden alle profitieren: Spaziergänger und die Natur. Die persönliche Ansprache könne ein Weg sein, zum Handeln anzuregen. Um das aber auch überprüfen zu können, sollte ein konkreter Park ausgewählt werden, der als Pilotprojekt fungiert, so die Idee der Grünen.

Das, so Krönert, würde verhindern, dass auf einen Schlag viel Geld für viele neue Schilder und Tafeln ausgegeben würde – einer der Hauptkritikpunkte seitens der Stadtverwaltung, die den Antrag von CDU und UFR im Vorfeld der jüngsten Bürgerschaftsitzung auf den Tisch bekommen hatte.

Insgesamt, so Umweltsenatorin Ute Fischer-Gäde (Grüne), könne sie die Idee samt Pilotprojekt nur begrüßen. Auf Rostocks Spielplätzen würden bereits fast überall Schilder mit positiver Ansprache an die Nutzer stehen – „in Parkanlagen sind wir aber noch unpersönlicher“, sagte Fischer-Gäde.

Umweltsenatorin sieht „einige Sorgenkinder“ in der Stadt

Was sie unbedingt vermeiden will, sind zusätzliche Schilder. Stattdessen sollen die bestehenden modelliert oder ersetzt werden. Sobald fest steht, in welchem Park das Pilotprojekt gestartet werden soll – „wir haben einige Sorgenkinder“ – sollen Bürgerschaft und Einwohner informiert werden.

Was das Projekt konkret gebracht hat, muss die Stadtverwaltung nach einigen Monaten nachweisen. Zunächst soll im November feststehen, in welchem Rostocker Park die Testphase startet. Wird die Maßnahme von Erfolg gekrönt, könnten im kommenden Jahr weitere Parks neu etikettiert werden, hieß es.

