﻿Pietro Lombardi gibt Konzert in Rostock: Bringt er seine Neue mit?

Auszeichnung für das Ostseebad

Karlshagen auf Usedom darf sich seit Kurzem offiziell „familienfreundliches Ostseebad“ nennen. Die Jury lobte die vielen Angebote für Familien. Doch was ist so toll für Kinder und Eltern? Ein Punkt ist sicherlich, dass es in Karlshagen mit der zehnjährigen Greta eine Kinderkurdirektorin gibt – einzigartig an der Ostseeküste.