Der Polizei in Rostock droht ein „heißer August“: Am kommenden Sonntag kommt Pauli nach Rostock, eine Woche später werden Tausende Antifaschisten beim Lichtenhagen-Gedenken in der Stadt sein. Im Interview verrät Polizeichef Achim Segebarth, wie er damit umgehen will.

Rostock. Tausende Antifaschisten haben sich Ende des Monats zu einer Demo in Rostock angekündigt, eine Woche zuvor reist St. Pauli zum Zweitliga-Hochrisiko-Spiel beim FC Hansa an: Rostocks Polizei stehen heiße Wochen bevor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizeichef Achim Segebarth verrät im OZ-Interview, auf welche Maßnahmen sich Pauli-Fans einstellen müssen und warum er auch rund um den 30. Jahrestag der Lichtenhagen-Pogrome Auseinandersetzungen einkalkulieren muss.

Herr Segebarth, am Sonntag kommt St. Pauli nach Rostock. Wird es das befürchtete Hassduell?

Die letzte Begegnung ist noch nicht lange her. Und an der Ausgangslage hat sich seitdem nichts verändert: Letztlich gibt es eine ausgeprägte Feindschaft zwischen Fan-Lagern beider Vereine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Partien zwischen dem FC Hansa Rostock und dem FC St. Pauli gelten als Hochrisikospiele. © Quelle: Lutz Bongarts

Beim letzten Spiel gab es Ausschreitungen – hinter dem Gästeblock. Es flogen Böller, Wasserwerfer kamen zum Einsatz und es gab Kritik an der Polizei.

Ja, wir hatten eine Vielzahl an Beschwerden. Die haben wir ausgewertet und wir haben Schlüsse gezogen, was wir besser machen können.

Was wird denn dieses Mal anders laufen?

Es gab zum Beispiel Kritik daran, dass die Gästefans lange auf die Busse warten mussten, die sie vom Bahnhof ins Stadion und wieder zurück gebracht haben. Das lange Warten war auch aus polizeilicher Sicht nicht ganz unproblematisch. Aber wir haben Lehren daraus gezogen, wie wir An- und Abreise besser organisieren können. Die Gästefans werden aber auch dieses Mal mit Bussen, die der FC Hansa bereitstellt, geshuttelt.

Mit wie vielen Fans aus Hamburg rechnen Sie?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pauli wird sein Kontingent voll ausschöpfen: 2500 bis 3000 Karten für Gästefans. Treffpunkt für Pauli-Fans wird wieder die Südseite des Hauptbahnhofs sein.

In den sozialen Netzwerken rufen die Pauli-Fans zu einem Fan-Marsch in Rostock auf.

Wir kennen das. Wir bleiben bei unserer Taktik und wollen alle Gäste mit Bussen gesammelt zum Stadion bringen. So kommunizieren wir das auch deutlich an die Fans aus Hamburg.

In Wolfsburg gerieten am ersten Bundesliga-Spieltag Ihre niedersächsischen Kollegen massiv in die Kritik – auch von Fußball-Profis: Alle Werder-Fans sollten ihre Personalien bei der Polizei angeben. Ohne Personalien kein Einlass. Machen Sie so was auch?

Ich äußere mich nicht zu einem Sachverhalt, den ich nicht im Detail beurteilen kann. Aber: Nein, wir werden nicht von allen Pauli-Fans die Personalien aufnehmen. Es gibt für uns keinen erkennbaren Anlass, dies zu tun.

So sah es im April beim Hassduell Hansa gegen Pauli aus: Polizisten aus mehreren Bundesländern waren im Einsatz, die Gästefans wurden mit Bussen zum Stadion gebracht. © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur eine Woche später, am 27. August, hat das Bündnis Bunt statt braun eine Großdemo in Lichtenhagen angemeldet. Bundesweit rufen antifaschistische Gruppen – auch der berüchtigte schwarze Block – auf, nach Rostock zu kommen. Tausende Teilnehmer werden erwartet. Drohen Ausschreitungen?

Nicht nur die Kundgebung am 27. August, die ganze Gedenkwoche zum 30. Jahrestag der rassistischen Pogrome haben wir im Blick. Natürlich sehen wir auch, wie in den sozialen Netzwerken mobilisiert wird. Angemeldet ist es aber als friedliches Gedenken.

Das vermeintliche Versagen der Polizei rund um die NSU-Morde, die Verwicklungen von Beamten der Polizei mit der Gruppierung Nordkreuz, das Versagen in Lichtenhagen vor 30 Jahren: Für einige linke Gruppierungen ist die Polizei selbst der Feind. Macht es das brisant?

Ja, es mag sein, dass wir uns in diesen Kreisen nicht der allerhöchsten Beliebtheit erfreuen. Und sicherlich ist es auch so, dass diese ganze Thematik eine gewisse Brisanz in sich birgt. Unsere Aufgabe ist es aber, alle angemeldeten Versammlungen zu begleiten und möglich zu machen.

Lesen Sie auch

Rechnen Sie mit Gewalt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die reine Teilnehmerzahl ist zunächst mal nicht das Problem. Wie sich die Lage entwickelt, wird davon abhängen, wie groß die Gruppe der Störer sein wird – also jener Personen, die Gewalt und Konfrontation suchen. Das können wir noch nicht abschätzen. Als Polizei kalkulieren wir schon jetzt jedes Szenario ein – auch, dass es Auseinandersetzungen geben könnte. Ich hoffe aber, dass es dazu nicht kommt.

Rostock: Der Plattenbau Sonnenblumenhaus. Die Stadt Rostock erinnert Ende August mit Gedenkveranstaltungen an die rassistischen Übergriffe im Stadtteil Lichtenhagen vor 30 Jahren. © Quelle: Stefan Sauer/dpa

Rechnen Sie auch mit Kundgebungen aus dem rechten Spektrum?

Bisher sind keine angemeldet.

Montagsdemos wegen der Gaskrise? Polizei nicht besorgt

Anderes Thema: Gaskrise, steigende Preise, wachsende Unzufriedenheit. Was erwarten Sie in Rostock für die kalte Jahreszeit, wenn die Lage sich nicht bessert oder gar schlechter wird?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir können als Polizei an der Lage nichts ändern. Noch macht mir das aber keine Sorgen. Die Rostocker Stadtgesellschaft hat auch in der Pandemie bewiesen, dass sie verantwortungsvoll mit Krisen umgehen kann. Wir alle besitzen eine große Resilienz und können auf die Stärke unserer Gemeinschaft vertrauen. Natürlich gab es Demos gegen die Corona-Politik, natürlich gab es da auch Probleme. Aber alles in allem sind wir gut durch diese Zeit gekommen.

Schon vergangenes Wochenende waren Sie mit Hunderten Kollegen im Einsatz. Wie lief es aus Ihrer Sicht auf der Hanse Sail?

Nach der Pandemie wurde das Format der Hanse Sail verändert, die Veranstaltung wurde entzerrt. Es gab keine großen Bühnen mehr, keine Massen an Menschen auf engem Raum. Das ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil.

Wieso? Viele Besucher bedauern genau das: Dass es keine große Bühne mit Stars mehr gibt.

Für uns als Polizei macht es das aber leichter. Diese Ballung an Menschen war für uns immer der Punkt, an dem wir besonders wachsam sein mussten.