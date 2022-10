﻿Rostocker Rotary-Clubs laden zum Benefizkonzert an der HMT in Rostock

Drei Rostocker Rotary-Clubs laden am 25. November zu einem vorweihnachtlichen Benefizkonzert in die Rostocker HMT ein. Wer neben der integrativen Band „Die Coole Meute“ sonst noch zu hören sein wird.

Die Mitglieder von „Die Coole Meute“ eine integrative Band an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT).

Rostock. Die drei Rostocker Rotary-Clubs Rostock, Rostock-Horizonte und Warnemünde laden zu einem vorweihnachtlichen Benefizkonzert in die Rostocker Hochschule für Musik und Theater ein: Am 25. November um 19.30 Uhr sind dort das Klavierduo Shalamov sowie die integrative Band „Die Coole Meute“ zu erleben: Junge Menschen mit Beeinträchtigungen spielen mit Studierenden der HMT Songs, in denen es um Zusammenhalt, Hoffnung und Lebensfreude geht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Unterstützung für Kitas in Rostock-Evershagen und Toitenwinkel

Mit dem Konzert wird das Projekt "Musikali" unterstützt, das an zwei Kindertagesstätten in den Rostocker Stadtteilen Evershagen und Toitenwinkel durchgeführt wird und sich für die musikalische Früherziehung sozial benachteiligter Kinder einsetzt. Karten zum Preis von 35 Euro (inklusive Begrüßungsgetränk und Büfett) gibt es unter: www.mvticket.de sowie im Pressezentrum (Richard-Wagner-Straße 1a) und an der Abendkasse.