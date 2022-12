﻿Rostock: Fähre fällt aus – Das ist der Grund

Zu Beginn des neuen Jahres (am 2. Januar 2023) müssen Pendler, die aufs Schiff setzen, mit Einschränkungen rechnen und gegebenenfalls auf Bus- und Straßenbahn umsteigen. Wann die Fähre laut RSAG wieder fahren soll.

Rostock. Wer in der ersten Woche des neuen Jahres im Rostocker Stadthafen mit der Fähre übersetzen wollte, muss sich eine Alternative suchen – zumindest am Morgen. Wie die RSAG mitteilt, fällt am Montag (2. Januar 2023) der Fährverkehr zwischen Gehlsdorf und Kabutzenhof aus.

Grund seien Servicearbeiten am Fährschiff. Laut RSAG soll der Verkehr voraussichtlich im Laufe des Montagnachmittags wieder aufgenommen werden. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die Online-Auskunft unter www.rsag-online.de zu informieren. Ersatzweise können Fahrgäste die Bus- und Straßenbahnlinien nutzen.

