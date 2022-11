﻿Rostocks scheidender Uni-Rektor Wolfgang Schareck: Was er seiner Nachfolgerin rät

Rektor Prof. Dr. Wolfgang Schareck geht Anfang 2023 in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin an der Uni Rostock wurde kürzlich gewählt.

Rostock. Nach 14 Jahren endet im Frühjahr eine Ära an der Universität Rostock. Mit Professor Wolfgang Schareck geht der dann 908. Rektor in der langen Geschichte der traditionsreichen Lehreinrichtung in den Ruhestand. Ihm folgt, wie seit kurzem feststeht, mit Professorin Elizabeth Prommer die erste Frau an der Spitze der Uni. Was er seiner Nachfolgerin rät, wie er die Uni in den vergangenen Jahren prägte und was er bereut: Darüber sprach Schareck im OZ-Interview.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum wollten Sie Mediziner werden?

Schon als Jugendlicher hatte ich den Wunsch, naturwissenschaftlich tätig zu werden. Mein besonderes Interesse galt der Biologie und Chemie. Immer wollte ich aber auch Menschen helfen können, im Sinne tätiger Nächstenliebe.

Warum schlugen Sie dann doch eine andere Laufbahn ein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mein damaliger Chef riet mir, die Ausbildung an einem Universitätsklinikum zu machen. Eine Universitätsausbildung und Karriere war und ist immer mit Lehre und Forschung für die Krankenversorgung verbunden. Die Lehre machte mir besondere Freude und es macht mich glücklich, viele Studierende für die Chirurgie begeistert und viele Chirurginnen und Chirurgen gut ausgebildet zu haben.

Und wie kam es, dass Sie Rektor der Uni Rostock wurden?

Von 2004 bis 2008 war ich Konzilspräsident und leitete somit 2006 eine Rektorwahl. Zur Wahl standen der Amtsinhaber Prof. Hans-Jürgen Wendel und der externe Kandidat Prof. Thomas Strothotte aus Magdeburg. Mit Professor Strothotte entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit. 2008 fragte er mich, ob ich mir vorstellen könnte, das Prorektorat für Studium, Lehre und Evaluation zu übernehmen. Nach langer schwieriger Entscheidungsfindung wurde ich gewählt. Nachdem der damalige Rektor, Prof. Strothotte, zurücktreten musste und an die Universität Regensburg wechselte, hatte ich ab September 2008 die kommissarische Leitung inne. Dies war offensichtlich zur großen Zufriedenheit vieler. Nach meiner Wahl führte ich am 2. Januar 2009 meine letzten Operationen durch und trat am 15. April 2009 das Amt des Rektors an.

Vermissten Sie es, als Chirurg zu praktizieren und dafür zu verwalten?

Ich hatte 2008 dreißig großartige, sehr intensive und physisch sowie psychisch auch fordernde Jahre Chirurgie hinter mir, zwölf Jahre in Tübingen, davon ein Jahr zur Forschung in Göttingen und vierzehn Jahre als leitender Oberarzt, zwei Jahre als kommissarischer Chef in Rostock. Es reizte mich, noch einmal etwas anderes zu machen. Das war vor allem, die Vielfalt der Wissenschaften unserer Universität kennenzulernen, ihre Schwächen abzubauen und ihre Stärken mitzugestalten. Verwaltung reizte mich hingegen nicht. Da wollte ich mich auf eine Kanzlerin oder einen Kanzler verlassen.

Was waren die größten Herausforderungen in Ihrer Zeit als Rektor der Uni Rostock?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich glaube, Vernetzungen zu knüpfen und Brücken zu bauen, war eine besondere Stärke von mir. Es war aber auch eine große Aufgabe. Die Vernetzung der Universität in der Stadt, das Bewusstsein, Universitätsstadt zu sein, gemeinsame Veranstaltungen zu planen, präsent zu sein im Rathaus, in der Kunsthalle, im Theater, bei Veranstaltungen der Stadt. Ebenso lag mir die Vernetzung mit den anderen Hochschulen des Landes und mit den außeruniversitären Wissenschaftsinstitutionen am Herzen, um ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Eine besondere Herausforderung war auch das Bauen, im Sinne des Vier-Campus-Konzeptes mit einer Fülle von Bedarfen. Wichtig waren mir Barrierefreiheit und die Entwicklung des Südstadt-Campus als Campus der Ingenieur- und Naturwissenschaften neben der großen Mensa und der Universitätsbibliothek.

Was hätten Sie gern rückblickend anders oder besser gemacht?

Vor allem habe ich lernen müssen, meine Ungeduld zu zügeln und leider feststellen müssen, dass zur Umsetzung von Vorstellungen und Ideen viele Hemmnisse bestehen und viel Zeit vergeht. Ich hätte gern ein Digitalisierungskonzept viel früher entwickelt und das Campus Management System schon etabliert. An unserem fixen Stellenplan scheitert auch die Schaffung eines Veranstaltungsmanagements. Gesetzliche Regelungen, aber auch eigene Satzungen und Richtlinien beschränken uns in vielen Dingen unnötig und haben eigentlich die Ermöglichungskultur verhindert. Ich hätte gern mehr für eine Vertrauenskultur mit Subsidiarität getan und auch ein lebendiges Alumni-Netzwerk sowie eine institutionelle Identität geschaffen – ist mir nicht wie gewünscht gelungen.

Klappt die Zusammenarbeit mit der Stadt?

Die Zusammenarbeit mit der Stadt war und ist schon bei meinen familiären Wurzeln mein großes Anliegen und hat sich fundamental gebessert. Dazu haben besonders meine engen Kontakte mit der Bürgerschaft und dem Oberbürgermeister beigetragen. Gemeinsam haben wir 2018/2019 ein Doppeljubiläum gefeiert, unter dem gemeinsamen Logo „800 Jahre Hansestadt, 600 Jahre Universität“. Wir haben ein Digitales Innovationszentrum mit der Stadt und einer Ostseesparkasse geschaffen. Wir haben mit den Verkehrsbetrieben Buslinien für den Campus geschaffen. Der Campus Südstadt ist eine fixe Haltestelle. Mit der Stadt sind Radwege geplant und umgesetzt worden, um den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Leider hat die „Rostock Lecture“ – unsere besondere Vorlesung einmal pro Semester, zu der auch Rostocker eingeladen waren – nicht die entsprechende Wahrnehmung in der Stadt gefunden.

Was verbindet Sie mit Rostock?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mein Urgroßvater mütterlicherseits, August Cords, kam als junger Mann nach Rostock, baute hier eine der bedeutendsten Reedereien auf, war sozial und ehrenamtlich aktiv und hat Rostocker Schifffahrtsgeschichte geschrieben. Mein Großvater Carl Cords übernahm die Reederei von seinem Vater und führte sie in schwersten Zeiten weiter, meine Mutter war gebürtige Rostockerin.

Wie ließe sich die Uni besser vermarkten?

Unsere Presse- und Kommunikationsstelle ist personell nicht gut ausgestattet und wir bräuchten dringend auch ein Veranstaltungsmanagement, damit die hervorragenden Räumlichkeiten im Zentrum der Stadt noch besser genutzt werden können.

Was sind die Aufgaben der Zukunft?

Große Aufgabe der Zukunft bleibt die Digitalisierung und auch eine angemessene Verortung digitaler Lehre in der physischen Präsenzlehre. Die permanente Überarbeitung und Aktualisierung von interessanten Studiengängen auch zu den großen Themen Energie, Wasser und Nachhaltigkeit.

Zu Ihrer Nachfolgerin wurde Elizabeth Prommer vor kurzem gewählt: Haben Sie sich darüber gefreut?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem ich schon vor Jahren den Wunsch nach einer Nachfolgerin geäußert hatte, freue ich mich, die Zukunft der Universität Frau Prof. Elizabeth Prommer anvertrauen zu können. Gut fand ich, dass die Entscheidung zwischen internen Kandidaturen fiel.

Was geben Sie Ihr für einen Ratschlag mit?

Wenn gewünscht, werde ich dazu raten, den Fakultäten möglichst viel Autonomie zuzubilligen, sich im Lande für die Hochschulautonomie einzusetzen, Digitalisierung, Personalentwicklungsplanung und neue Kommunikationsformen nach Webseitenneugestaltung zu priorisieren und zu versuchen, Satzungen und Ordnungen in der Uni schlank und verständlich zu machen.

Was haben Sie geprägt, eingeführt: Wo sieht man – sozusagen – die Schareck-Spuren?

Im Universitätsklinikum habe ich die Abteilung für Gefäßchirurgie aufgebaut und mitgewirkt, die abdominalen extrarenalen Transplantationen zu ermöglichen. Immer wieder treffe ich noch zufriedene und glückliche ehemalige Patientinnen und Patienten. Das sind die schönsten Spuren.

Als Rektor tragen der Südstadt-Nachhaltigkeitscampus, das renovierte Hauptgebäude, die Gestaltung des 600. Universitätsjubiläums, etliche neue Professuren, wie beispielsweise für Windenergietechnik, Ethik in der Medizin und Technik, eine katholische Professur im Sinne einer Ökumene und des interdisziplinären Diskurses, das Prorektorat Internationales, Gleichstellung und Vielfaltsmanagement, sowie die Einrichtung eines Nachhaltigkeitsbeauftragten meine Spuren. Mit meinem Namen sind die Begriffe familienfreundliche Hochschule und Ulmicum verbunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von einigen Ihrer Vorgänger gibt es Bilder von namhaften Künstlern. Sie haben sich von Ihrer Schwester malen lassen: Warum und wie?

Meiner Schwester, die eine großartige Künstlerin ist, habe ich damit eine große Freude gemacht, und sie hat mich mit ihrer schwesterlichen Liebe gut und sehr persönlich gemalt und – wie ich finde – sehr gut getroffen. Mit der Warnemünder Mole im Hintergrund, meiner akademischen Anamnese und einigen Hinweisen auf meinen Beruf.

Reisen, Ehrenamt, Umzug: Was planen Sie für die Zeit nach dem 14. April 2023?

Meine Familie wird mehr von mir haben, insbesondere meine Frau und unsere sechs Enkelsöhne, aber auch Freunde, was auch mit Reisen verbunden sein wird. Es wird einige ehrenamtliche Tätigkeiten geben, bei Rotary, in Kuratorien, und Arbeiten mit weniger Termindruck. Meine Frau und ich wollen hier in Rostock bleiben und ich freue mich darauf, eine gute Weiterentwicklung der Universität und auch der Universitätsmedizin sowie unserer Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Abstand im Blick behalten zu dürfen in der Hoffnung, einigermaßen gesund zu bleiben.