﻿Vom nackten Bayern bis zum kleinen Ausreißer: Das waren Rostocks skurrilste Polizei-Einsätze 2022

Ein kleiner Junge hat sich in Rostock unbemerkt aus dem Haus geschlichen. Der Fall bleibt der Rostocker Polizei immer noch in Erinnerung. (Symbolbild)

Rostock. Auch 2022 hatte die Rostocker Polizei wieder gut zu tun: Mehrere zehntausend Einsätze stehen bereits vor Ablauf des Jahres in der Statistik.

Neben routinemäßigen Verkehrskontrollen, Diebstahlsmeldungen oder Streifenfahrten gibt es dabei auch Fälle, die den Beamten lange in Erinnerung bleiben – und für Schmunzeln sorgen.

Nackter Mann mit Basecap steht vor dem Warnowtunnel

In den Morgenstunden des 20. August wurden Rostocker Polizeibeamte zum Warnowtunnel gerufen. Was sie dort vorfinden würden, ahnten die Einsatzkräfte zu Beginn aber noch nicht. „Es war kurz vor Ende der Nachtschicht. Weil es hieß, dass eine Schranke durchfahren wurde und ein Mensch auf der Fahrbahn sei, sind wir aus Lichtenhagen und die Kollegen aus Dierkow los – quasi von beiden Seiten des Tunnels“, erzählt eine junge Polizeimeisterin, die damals mit vor Ort war, aber aus einsatztaktischen Gründen anonym bleiben möchte.

Das Auto – einen Seat – fanden die Kollegen dann auch auf Höhe der Abfahrt Groß Klein. Den Fahrer konnten sie direkt in der Nähe entdecken. „Er hatte aber nichts an, außer einem Basecap“, erinnert sich die Beamtin. Das hätte in dem Moment aber nicht für Belustigung, sondern für Vorsicht gesorgt. „Man weiß ja nie, was mit den Menschen gerade los ist, also ist man auch ein bisschen in Alarmbereitschaft.“ Der Nackte hätte auch noch versucht, zu fliehen, es sich dann aber angesichts der Polizeipräsenz anders überlegt und zugegeben, dass es sein Auto sei.

Schon während der Befragungen sei den Polizisten dann klar geworden, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss stand. „Er hatte LSD genommen“, erinnert sich die Polizeimeisterin. Der Tourist aus Bayern war zuvor bei einem Festival in der Nähe von Pritzwalk gewesen und wollte sich auf den Heimweg nach Süddeutschland machen. „Offenbar ist er dann aber in die falsche Richtung gefahren“, sagt sie. So landete der junge Mann am Ende nackt vor den Schranken des Warnowtunnels – und auf Platz 1 der kuriosesten Polizei-Einsätze des Jahres. „Von solchen Vorfällen erzählt man dann auch mal unter Kollegen“, sagt die Beamtin. An diesem Tag sei das aber nicht mehr möglich gewesen, da direkt nach dem kuriosen Einsatz ein Schichtwechsel anstand. „Es ist auch komisch, wenn man gerade sowas dann mit nach Hause nimmt und nach solchen Bildern einschlafen soll“, erzählt sie schmunzelnd. Irgendwann hätte die Müdigkeit nach der Schicht dann aber auch die Gedanken an den Einsatz vertrieben.

Dreijähriger aus Rostock auf Stadtteilrundgang

Nicht nackt, sondern in Pyjama und Hausschuhen, war bereits im Januar ein kleiner Ausreißer in der Hansestadt unterwegs. Der Dreijährige hatte sich am Vormittag unbemerkt aus der elterlichen Wohnung im Stadtteil Lichtenhagen geschlichen. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte sofort Polizei und Rettungsdienst und sorgte so dafür, dass es ein kurzer Ausflug wurde. Nach nur 25 Minuten konnte die besorgte Mutter ihren kleinen Ausreißer wieder gesund in die Arme schließen.

Haushund schlägt Einbrecher in die Flucht

Tierische Hilfe hatte die Rostocker Polizei dann im März, als ein Labrador einen Einbrecher in die Flucht schlug. „Der Tatverdächtige hatte sich Zutritt zur Werkstatt eines Gartenbaubetriebes in Diedrichshagen verschafft, während die Inhaber im Wohnbereich des Betriebes schliefen“, erzählt Polizeisprecherin Dörte Lembke. Der Vierbeiner hörte und witterte den Fremden und schlug Alarm. „Da der Hund auch bei Katzen vor der Tür anschlägt, waren die Besitzer zunächst nicht misstrauisch. Als der Labrador jedoch weiter bellte, schauten sie nach dem Rechten“, schildert Lembke. Im Garten entdeckten sie dann den Unbekannten, der fluchtartig das Gelände verließ und mit dem Auto, aber ohne Diebesgut entkommen konnte. Kurze Zeit später wurde der 29-Jährige dann aber von der Polizei gestellt. „Bestimmt hat der Beschützer von Haus und Hof danach das eine oder andere Leckerli bekommen“, so die Polizeisprecherin.

99-jährige Rostockerin lässt Trickbetrüger abblitzen

Genau richtig reagiert hat eine Seniorin, die am Telefon Trickbetrüger abblitzen ließ. Bei der 99-Jährigen hatte es am 1. September geklingelt. Mit „Hallo Oma, weißt du, wer hier ist?“, wollten die Gauner die Seniorin in die Falle locken. Fast hätte es auch geklappt, denn die 99-Jährige ging davon aus, mit ihrer Urenkelin zu sprechen. Als die Frau am anderen Ende der Leitung dann aber von einem schweren Verkehrsunfall sprach und nach Bargeld fragte, wurde die clevere Seniorin stutzig. „Sie sagte, dass sie dies zuerst mit ihrem Sohn besprechen müsse.

Dadurch ließ sie die Betrügerin gekonnt abblitzen, die das Telefonat umgehend beendete“, erzählt Polizeisprecherin Dörte Lembke. Die ältere Dame aus dem Landkreis Rostock informierte daraufhin umgehend ihren Sohn, der den versuchten Betrug im Polizeirevier Dierkow anzeigte. Durch ihr umsichtiges Handeln konnte die Frau größeren Schaden abwenden. Denn leider haben Trickbetrüger mit den verschiedensten Telefonmaschen immer noch viel zu viel Erfolg – und das quer durch alle Altersgruppen. Fälle, in denen die Straftat vereitelt werden konnte, bleiben der Polizei deshalb immer in guter Erinnerung.