﻿Rostocks Sozialsenator tritt bei den Linken aus: Das steckt wirklich hinter Bockhahns Entscheidung

Einst war er der Hoffnungsträger der Linken, jetzt ist er ausgetreten und rechnet schonungslos mit seiner Ex-Partei ab: Was Rostocks Sozialsenator zum Parteiaustritt sagt, was er der Partei anlastet, was hinter den Kulissen passiert ist – und wie es weitergeht.

Rostock. Einst war er der gefeierte Star „seiner“ Partei: 2019 war es, als Steffen Bockhahn völlig überraschend und erstmals als Kandidat der Linken es schaffte, das Rostocker Direktmandat für den Bundestag zu holen. Bockhahn galt als einer der Hoffnungsträger der ehemaligen PDS. Doch Bockhahn und die Linke – das passt offenbar nicht mehr zusammen: Der heutige Rostocker Sozialsenator hat die Partei verlassen, offiziell seinen Austritt verkündet. Nach exakt 10 159 Tagen, wie er selbst vorrechnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der offizielle Grund: Bockhahn rechnet mit der Politik der Linken ab, kritisiert scharf die Russland-Politik. „Die Partei, in die ich eingetreten bin, war immer auf der Seite der Schwächeren.“ Das sei heute anders: „Die Linke schafft es nicht, den faschistischen Diktator Putin als solchen zu benennen und zu ächten. So wie die Partei heute ist, kann ich sie nicht mehr aushalten. Also muss ich gehen. Leider.“ Doch im Hintergrund gibt es noch mehr Gründe für den dennoch überraschenden Schritt.

Eine Liebesgeschichte?

Bockhahn und die Linke – das schien über annähernd 27 Jahre eine Liebesgeschichte zu sein: Bockhahn stammt aus einem linken Elternhaus, trat schon mit 16 Jahren der Partei bei. „Ich war beeindruckt von Menschen wie Lothar Bisky mit seiner klugen und ruhigen Art“, sagt der Senator. Schnell macht der Rostocker Karriere: Er wird Mitglied des Kreis- und des Landesvorstandes, Delegierter beim Bundesparteitag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gute Zeiten, schwärmt Bockhahn: „Unvergessen sind mir viele Bundesparteitage, bei denen wir bis tief in die Nächte hart in der Sache um gute Kompromisse gerungen haben, in Zählpausengemeinsam Lieder anstimmten und dann völlig egal war, wie sehr man in der Sacheauseinander war. Am Ende waren wir in einer Partei und haben uns als Menschenund Genossen geachtet.“ Höhepunkt dieser Liebe: 2009 wird Bockhahn in den Bundestag gewählt. Die Wiederwahl gelingt nicht, dafür wird er 2014 Sozialsenator in seiner Heimatstadt.

Das Zerwürfnis

Schon zu dieser Zeit kriselt es zwischen der Partei und ihrem einstigen Star. Mit mehreren führenden Politikern im Land ist er zerstritten. Intimfeindin soll beispielsweise Bildungsministerin Simone Oldenburg sein. „In den vergangen Jahren habe ich immer wieder einmal versucht, micheinzubringen und die Linke wieder mitzugestalten. Das ist nie gelungen, weil persönliche Differenzen zu groß waren oder der Widerspruch einfach zu unbequem. Mit Sicherheit mache ich Fehler und habe genug davon gemacht.“

Steffen Bockhahn, Senator für Soziales, Jugend, Schule und Sport in Rostock, ist nicht länger Mitglied der Linken. © Quelle: Ove Arscholl

Heute sagt Bockhahn: „Ich kann vieles, was manche Landtagsfraktion und erst recht dieBundestagsfraktion äußert oder duldet, nicht nachvollziehen.“ Und weiter: „So kommt es dann auch, dass nach meinem Empfinden in den vergangenen Jahren immer mehr und immer öfter Menschen in Funktionen gekommen sind, für die sie auch charakterlich nicht geeignet waren.“ Ein Seitenhieb auf seine neuen Chefin?

Das Verhältnis zur neuen Chefin

Denn auch das Verhältnis zur neuen strahlenden Galionsfigur der Partei – Rostocks neuer Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger – gilt als mindestens belastet. Einst waren die beiden ganz, ganz eng. Dann kam der Bruch. Wieso? Beide Seiten sagen dazu nichts.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide wollten 2022 bei der Oberbürgermeister-Wahl antreten, die Partei entschied sich aber für Kröger. Bockhahn soll überlegt haben, als parteiloser Kandidat anzutreten. Sein Vater habe ihm – so wird es erzählt – die „Kampfkandidatur“ schlussendlich ausgeredet. Im Rathaus heißt es, dass nur zwei Männer Eva-Maria Kröger nicht zum Wahlsieg gratuliert haben – Gegenkandidat Michael Ebert und Bockhahn. „Das Timing des Austritts kann man als Seitenhieb auf die neue Oberbürgermeisterin verstehen“, sagt ganz offen Rostocks FDP-Chefin Julia Pittasch.

Lesen Sie auch

Kröger selbst äußert sich wertschätzend: „Ich kenne Steffen nun schon lange. Er hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich bei den Linken eingetreten bin.“ Aber auch sie habe die Zerwürfnisse und Missstände in der Partei miterlebt – so wie Bockhahn. „Ich kann ihn gut verstehen, erst recht mit Blick auf die aktuelle Krise, trotzdem finde ich seinen Austritt natürlich schade. Er war immer ein leidenschaftlicher und kluger Mitstreiter.” Die Oberbürgermeisterin ist die einzige Linke, die sich offen äußert zum Austritt.

Der Russland-Kurs

Der sprichwörtliche Tropfen, der nun das bockhahnsche Fass zum Überlaufen gebracht ist, ist aber der Russland-Kurs seiner Partei: Schon seit Wochen kritisiert Bockhahn beim Kurznachrichtendienst Twitter immer wieder Sarah Wagenknecht. „Wer Nazis auf seiner Kundgebung duldet, sie regelrecht einlädt, nur deren Symbole nicht zeigen lassen will, legitimiert sie, akzeptiert sie und macht sich mit ihnen gemein. Wagenknecht ist für eine linke Partei untragbar“, schrieb er erst vergangene Woche. Die Partei distanziere sich ebenfalls nicht, sei sogar bereit – so Bockhahn – mit „mit AfD, NPD, Blood & Honour“ zu demonstrieren. „Das ist nicht die konsequent antifaschistische Partei.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun sagt Bockhahn: „Putin ist ein Massenmörder, nicht nur an anderen Völkern, sondern sogar an seinem eigenen. Was ist so schwer daran, das zu benennen und sich unmissverständlichabzugrenzen?“ Er hat kein Verständnis mehr für „Scheindebatten“ über die Rolle der USA und der Nato: „Alle Länder Osteuropas hatten die freie Entscheidung, sich für eine Nähe zu Russland oder eine Westbindung zu EU und NATO zu entscheiden. Sie könnten auch heute noch getroffene Entscheidungen verändern. Allein sie tun es nicht.“ Bemerkenswert: 2014 hatte Bockhahn selbst noch für Aufsehen gesorgt, als er mit Kreide Botschaften gegen den Besuch eines Nato-Verbandes auf Flächen am Stadthafen malte.

Er bleibt links – aber wo?

„Ich bleibe links. Ich mache weiter linke Politik und das aus Überzeugung“, kündigt Bockhahn an. Seinen Job als Sozialsenator will er nicht aufgeben. 2021 ist er gerade erst wiedergewählt worden. Selbst die FDP schlägt sich auf seine Seite. Partei-Chefin Pittasch: „Spannend wird nun die Frage, ob seine Ex-Parteifreunde versuchen werden, Bockhahn die Funktion als Senator abzusprechen. Während wir mit seiner Arbeit nicht immer glücklich waren, sehen wir allein aufgrund der Parteizugehörigkeit keinen Anlass dazu, ihm das Senatorenamt streitig zu machen.“

Kein Wort verliert der Senator dazu, ob er in eine andere Partei eintreten wird. Wer Bockhahn kennt, weiß: Grüne und CDU kämen eher gar nicht in Frage. Bliebe nur die SPD. Bockhahn hat erst zum Jahresende in eine „SPD-Familie“ eingeheiratet. Seine neue Ehefrau war einst Parteichefin der Sozialdemokraten in der Rostocker Heide. „Also ich weiß noch nichts von einem Aufnahmeantrag“, sagt Rostocks SPD-Fraktionschef Thoralf Sens trocken.