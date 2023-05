﻿Party im Iga-Park und KTV Fest: Das ist los am Wochenende in Rostock

Rostock. „#Rostock ist bunt“ – und will das am Samstag, 3. Juni, mit einem großen Einwohnerfest im Iga-Park in Schmarl feiern. Unter dem Slogan soll die von der Hansestadt initiierte Veranstaltung für Weltoffenheit und Toleranz werben, heißt es. Es soll vor allem auf die Situation von Kindern, Jugendlichen und Familien, Menschen verschiedener kultureller Hintergründe sowie Menschen mit Behinderungen aufmerksam gemacht werden.

Laut Andrea Wehmer, Koordinatorin des Lokalen Bündnisses für Familie in Rostock, sollen vor allem die Kleinsten gehört werden. „Deshalb fragen wir die Kinder: Was würdet ihr machen, wenn ihr Bürgermeisterin von Rostock wärt? Die Antworten schreiben oder malen sie dann auf Postkarten, die wir an Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger übergeben werden.“

Buntes Gewimmel herrscht zum Kindertag auf der Festwiese im Iga-Park. Dieses Jahr heißt es dort am 3. Juni „#Rostock ist bunt“. © Quelle: Ove Arscholl

Von 11 bis 18 Uhr können sich Besucher zudem an Aktionen zahlreicher Rostocker Vereine und Institutionen beteiligen. Auch ein Bühnenprogramm mit Arne Lifson und seiner Feuershow sowie einen Auftritt des Mitmachchorprojekts RoSi „Rostock singt“ wird es geben. Der Eintritt ist frei.

KTV verwandelt sich in Partymeile für 20 000 Besucher

Viel los ist am Samstag, 3. Juni, auch in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Dann begeht der mit gut 19 000 Einwohnern zweitgrößte Rostocker Stadtteil sein traditionelles KTV Fest. Die Hauptintention ist es laut Angaben der Veranstalter, dem KTV-Verein, das Quartier und die Vereinsarbeit darin zu präsentieren. Am Margeretenplatz und im Barnstofer Weg gibt es ab 12 Uhr Kunst, Kultur und Handwerkliches. Auch in der Waldemar-, Fritz-Reuter- und Niklotstraße präsentieren Geschäfte und Unternehmen ihre Produkte und Konzepte.

Auf dem Platz am Brink wird eine Konzertbühne aufgebaut, die von 12 bis 22 Uhr bespielt wird. Dort treten unter anderem die Bands „Esco“, „Riot Teddy“ und „Subbotnik“ auf. Auf dem Margaretenplatz musizieren von 12 bis 20 Uhr unter anderem die „Champers“. Dort wird es viele Angebote für Kinder geben, darunter eine Hüpfburg. Auch die Rostocker Brauerei in der Doberaner Straße gewährt interessierten Besuchern am Samstag, 3. Juni, von 12 bis 18 Uhr Einblicke. In den vergangenen Jahren kamen regelmäßig um die 20 000 Menschen zum KTV Fest.

Picknick an der Dierkower Mühle und Fischerfest in Reutershagen

Auch in anderen Rostocker Quartieren stehen bereits die Termine für ihre Stadtteilfeste. Zum „Picknick im Stadtgrün“ wird am Freitag, 9. Juni, an der Dierkower Mühle geladen. Von 14 bis 19 Uhr können Dierkower und ihre Gäste eine Decke und ihre eigene Verpflegung mitbringen oder sich an den Angeboten vor Ort stärken. An mehr als 30 Ständen wird es zudem Mitmachaktionen und Informatives geben. Außerdem haben die Vereine aus Dierkow und Toitenwinkel Überraschungen für Besucher geplant.

An der Dierkower Mühle findet am 9. Juni ein „Picknick im Stadtgrün“ statt. © Quelle: Martin Börner

In Reutershagen wird vom 16. bis 18. Juni das Fischerfest gefeiert, das älteste seiner Art in der Hansestadt. Rund um den Schwanenteich an der Kunsthalle sammeln sich dann Schausteller, Schankwirte und Händler an circa 30 Ständen. Laut Angaben der Veranstalter wird es auch eine Festbühne mit Kulturprogramm, Mini-Playback-Show und ein Feuerwerk am Freitagabend geben.

Erfahrungsgemäß besuchen etwa 10 000 Menschen die Veranstaltung. Gefeiert werden soll in diesem Jahr am Freitag von 15 bis 23.30 Uhr, am Samstag von 10 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

OZ